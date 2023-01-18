“Слишком много смертей. Слишком много чёрных известий»: мэр Днепра о трагедии в Броварах

Там разбился вертолет ГСЧС.
Как стало известно позже, в вертолете было 9 человек, в том числе руководство МВД, все они погибли.
Кто именно был в вертолете на момент трагедии, читайте здесь.
Также погибли и получили травмы гражданские, среди которых есть дети.
Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал на своей странице в ФБ эту ужасную трагедию.
Слишком много смертей. Слишком много чёрных известий. Безумно жалко наших людей. Всех и каждого. Безумно жалко Дениса. Знаете, я видел много силовиков в их кабинетах. Он — был особенный. Как министр он смотрелся в своем кабинете…как-то чуждо. Светлый, правильный человек, — написал Борис Филатов.
И добавил, что мы обязаны победить российских захватчиков ради тех, кто положил свою жизнь ради будущего Украины:
Стоять, не сломаться, отойти от края пропасти. Помнить, что все наши жертвы не напрасны. Завтра будет новый день. День нашей Перемоги. Ради них. Всех и каждого.
Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям погибших. Вечная память!
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