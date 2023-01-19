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Исчез на проспекте Поля 9 дней назад: в Днепре ищут мужчину

Сегодня 12:30
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У Дніпрі 9 днів шукають зниклого чоловіка.

Новости Днепра про Исчез на проспекте Поля 9 дней назад: в Днепре ищут мужчину

В Днепре пропал 54-летний Сергей Скнарь.

Известно, что 10 января, в 16:00, он вышел из своего дома по проспекту Александра Поля и до сих пор не вернулся.

Мужчина был одет в коричневую куртку на пуговицах, хлопчатобумажные брюки, резиновые сапоги, на голове была черная шапка.

Особые приметы: хромает, поэтому ходит с черной деревянной палкой с ручкой в форме крючка. Носит усы и короткую седую бороду.

Если вы владеете информацией о местонахождении Сергея, сообщите об этом по номерам (050) 622-89-46, (063) 701-35-61.

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