Исчез на проспекте Поля 9 дней назад: в Днепре ищут мужчину

В Днепре пропал 54-летний Сергей Скнарь.
Известно, что 10 января, в 16:00, он вышел из своего дома по проспекту Александра Поля и до сих пор не вернулся.
Мужчина был одет в коричневую куртку на пуговицах, хлопчатобумажные брюки, резиновые сапоги, на голове была черная шапка.
Особые приметы: хромает, поэтому ходит с черной деревянной палкой с ручкой в форме крючка. Носит усы и короткую седую бороду.
Если вы владеете информацией о местонахождении Сергея, сообщите об этом по номерам (050) 622-89-46, (063) 701-35-61.
Читайте також:
Автор:
В Днепре в этом году нет специальных мест для ныряния на Крещение.
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 18 января успешно отбили все атаки врага в Луганской и Донецкой областях.
По информации частных энергоснабжающих компаний, 19 января в Днепре снова действуют аварийные отключения света. Из-за ракетных ударов по энергосистеме Украины производство электроэнергии уменьшилось, а вот потребление наоборот. Особенно это заметно в утреннее и вечернее время.
Под прицел врага ночью 19 января снова попал Никопольский район Днепропетровской области. Его обстреляли «Градами» и тяжелой артиллерией.
В четверг, 19 января, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.
Об этом сообщают в отделе коммуникаций полиции Днепропетровской области, ссылаясь на материалы Каменского РУП.
На войне погиб военный из Синельниково Геращенко Андрей Александрович. Жизнь 44-летнего защитника Украины оборвалась в бою 11 января. Это произошло в Бахмутском районе Донецкой области.
В Украине первый электрокар Львовский автобусный завод разработал еще в конце 1940-х годов. Он назывался ЛАЗ-750.
В наш город идет потепление.
Вооруженным силам Украины удалось уничтожить радиоэлектронную станцию и пункт управления оккупантов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!