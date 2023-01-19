За графіком чи ні: як сьогодні у Дніпрі та області будуть вимикати світло

Сьогодні, 19 січня, у Дніпрі та області застосовані екстрені відключення світла.

Тобто графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють, світло можуть вимкнути будь-якої миті.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Перевірити наявність поточних відключень можна тут.

Компанія робить все можливе для того, аби у період екстрених відключень у кожному будинку світло було як мінімум 4 години, а відключення тривали не більше 8 годин. Віримо в перемогу! – зазначають фахівці ДТЕК.

Якщо ви клієнт Центральної енергетичної компанії, перевіряйте ймовірність відключень тут.

Вистоїмо та переможемо!

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