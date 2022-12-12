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  • Пловец из Днепра вошел в пятерку спортсменов, которые представят Украину на чемпионате мира

Пловец из Днепра вошел в пятерку спортсменов, которые представят Украину на чемпионате мира

Сегодня 08:00
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Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

Новости Днепра про Пловец из Днепра вошел в пятерку спортсменов, которые представят Украину на чемпионате мира

Сборная Украины по плаванию объявила состав на чемпионат мира-2022 на короткой воде. Украину представят пять спортсменов, один из них – пловец из Днепра Александр Желтяков.

В состав национальной сборной вошли: Андрей Говоров, Владислав Бухов, Илья Линник, Владимир Лисовец и Александр Желтяков.

Мировое первенство пройдет с 13 по 18 декабря в австралийском Мельбурне.

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Новости Днепра про Пловец из Днепра вошел в пятерку спортсменов, которые представят Украину на чемпионате мираУкраїнська Новости Днепра про Пловец из Днепра вошел в пятерку спортсменов, которые представят Украину на чемпионате мираРусский

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