Пловец из Днепра вошел в пятерку спортсменов, которые представят Украину на чемпионате мира

Сборная Украины по плаванию объявила состав на чемпионат мира-2022 на короткой воде. Украину представят пять спортсменов, один из них – пловец из Днепра Александр Желтяков.
В состав национальной сборной вошли: Андрей Говоров, Владислав Бухов, Илья Линник, Владимир Лисовец и Александр Желтяков.
Мировое первенство пройдет с 13 по 18 декабря в австралийском Мельбурне.
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