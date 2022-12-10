Изучают даже в Аргентине, Японии и Вьетнаме: украинский язык стал трендом года

Украинский язык стал трендом года в приложении для изучения иностранных языков Duolingo.

Об этом говорится в годовой аналитике сервиса.

Данные базируются на информации о более чем 500 миллионах пользователей сервиса. Самым большим трендом 2022 года стал всплеск людей, изучающих украинский язык. Более 1,3 млн человек во всем мире начали учить украинский язык в знак солидарности после начала полномасштабного вторжения.

За шесть месяцев после вторжения количество людей в Германии, которые изучают украинский язык, выросло на 1651% по сравнению с прошлым годом, на 1615% – в Польше и на 1515% – в Чехии. Заинтересованность в изучении украинского языка выросла в первые недели после 24 февраля, достигнув пика в конце марта, и остается стабильной до конца 2022 года.

Страны с наибольшим ростом людей, изучающих украинский язык в 2022 году:

Ирландия – 2229%

Германия – 1651%

Польша – 1615%

Нидерланды – 1590%

Чехия – 1513%

Также украинский изучали в Аргентине, Японии и Вьетнаме.

Отметим, Duolingo – это одно из самых популярных приложений для изучения языков. Сервис предлагает более 100 бесплатных курсов по изучению более 40 языков.

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