Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Плавець з Дніпра увійшов до п’ятірки спортсменів, які представлять Україну на чемпіонаті світу

Плавець з Дніпра увійшов до п’ятірки спортсменів, які представлять Україну на чемпіонаті світу

Сьогодні 08:00
просмотров

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

Новости Днепра про Плавець з Дніпра увійшов до п’ятірки спортсменів, які представлять Україну на чемпіонаті світу

Збірна України з плавання оголосила склад на чемпіонат світу-2022 на короткій воді. Україну представлять п’ять спортсменів, один з них – плавець з Дніпра Олександр Желтяков. 

До складу національної збірної увійшли: Андрій Говоров, Владислав Бухов, Ілля Лінник, Володимир Лісовець та Олександр Желтяков.

Світова першість пройде з 13 по 18 грудня у австралійському Мельбурні.

Читайте також:

Новости Днепра про Плавець з Дніпра увійшов до п’ятірки спортсменів, які представлять Україну на чемпіонаті світуУкраїнська Новости Днепра про Плавець з Дніпра увійшов до п’ятірки спортсменів, які представлять Україну на чемпіонаті світуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Погода на 12 грудня: у Дніпрі очікується дощ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    Погода на 12 грудня: у Дніпрі очікується дощ

    Обов'язково візьміть з собою парасольку!

    Погода на 11 грудня: у Дніпрі буде хмарно, очікується дощ
    Новини Дніпра
    Вчора 06:15
    Погода на 11 грудня: у Дніпрі буде хмарно, очікується дощ

    Захопіть з собою парасольку!

    Погода в Дніпрі у суботу, 10 грудня: очікується невеликий дощ
    Новини Дніпра
    10.12.2022 06:15
    Погода в Дніпрі у суботу, 10 грудня: очікується невеликий дощ

    Обов'язково захопіть з собою парасольку!

    Кам’янський бодібілдер став абсолютним чемпіоном України
    Новини Дніпра
    09.12.2022 22:00
    Кам’янський бодібілдер став абсолютним чемпіоном України

    У Львові відбувся Чемпіонат України з бодібілдингу. У змаганнях брали…

    Наверх