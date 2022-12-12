Плавець з Дніпра увійшов до п’ятірки спортсменів, які представлять Україну на чемпіонаті світу

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

Збірна України з плавання оголосила склад на чемпіонат світу-2022 на короткій воді. Україну представлять п’ять спортсменів, один з них – плавець з Дніпра Олександр Желтяков.

До складу національної збірної увійшли: Андрій Говоров, Владислав Бухов, Ілля Лінник, Володимир Лісовець та Олександр Желтяков.

Світова першість пройде з 13 по 18 грудня у австралійському Мельбурні.

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