Плавець з Дніпра увійшов до п’ятірки спортсменів, які представлять Україну на чемпіонаті світу

Збірна України з плавання оголосила склад на чемпіонат світу-2022 на короткій воді. Україну представлять п’ять спортсменів, один з них – плавець з Дніпра Олександр Желтяков.
До складу національної збірної увійшли: Андрій Говоров, Владислав Бухов, Ілля Лінник, Володимир Лісовець та Олександр Желтяков.
Світова першість пройде з 13 по 18 грудня у австралійському Мельбурні.
Читайте також:
Автор:
Обов'язково візьміть з собою парасольку!
Захопіть з собою парасольку!
Обов'язково захопіть з собою парасольку!
У Львові відбувся Чемпіонат України з бодібілдингу. У змаганнях брали…