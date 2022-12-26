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Пистолет и наркотики: на Днепропетровщине задержан злоумышленник

Сегодня 18:45
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У Павлограді пістолет, перероблений під бойовий, марихуану та приладдя для паління зберігав у себе в квартирі 32-річний містянин.

Новости Днепра про Пистолет и наркотики: на Днепропетровщине задержан злоумышленник

Его посетили правоохранители и изъяли все для отправки на экспертное исследование. Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

По текущему факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, наркотические средства) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 263 УК.

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