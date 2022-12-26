Пістолет та наркотики: на Дніпропетровщині затримали зловмисника

В Павлограде пистолет, переделанный под боевой, марихуану и курительные принадлежности хранил у себя в квартире 32-летний горожанин.

До нього завітали правоохоронці і вилучили все для відправки на експертне дослідження. Про це повідомили у ГУНП у Дніпропетровській області.

За поточним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за ст. 263 ККУ.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: