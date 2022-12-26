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  • Тает на глазах: в Днепре в помощи нуждается породистый сфинкс, которого бросили на улице

Тает на глазах: в Днепре в помощи нуждается породистый сфинкс, которого бросили на улице

Сегодня 10:37
просмотров

В Днепре котик элитной породы нуждается в лечении.

Новости Днепра про Тает на глазах: в Днепре в помощи нуждается породистый сфинкс, которого бросили на улице

По словам зооволонтера мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольги Уманчик, породистого котика обнаружили на улице. Сфинкс Кексик сильно истощен и похож на живой скелет. Пока не ясно, какая болезнь высасывает жизнь из бедного животного. Подозревают онкологию или проблемы с кишечником.

Котик едва ходит, падает и сильно истощен. Чтобы понять причины такого состояния, нужно провести диагностику. К сожалению, на это нужны деньги. Кексик жив только благодаря лечебным кормам и лекарствам.

Если вы хотите помочь бедному Кексику, то сделать это можно по реквизитам ниже.

Новости Днепра про Тает на глазах: в Днепре в помощи нуждается породистый сфинкс, которого бросили на улице

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https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

ВСЕ СОЦ СЕТИ, РЕКВИЗИТЫ МИНИ-ПРИЮТА/ФОНДА
https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор мини-приюта  +380932350370 Ольга

Карты мини-приюта для помощи
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
5375 4141 0707 6654 Monobank

5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com — международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk

Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299

Назначение «Благотворительная помощь для котика сфинкса Кекса»

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Новости Днепра про Тает на глазах: в Днепре в помощи нуждается породистый сфинкс, которого бросили на улицеУкраїнська Новости Днепра про Тает на глазах: в Днепре в помощи нуждается породистый сфинкс, которого бросили на улицеРусский

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