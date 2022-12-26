Тает на глазах: в Днепре в помощи нуждается породистый сфинкс, которого бросили на улице

В Днепре котик элитной породы нуждается в лечении.

По словам зооволонтера мини-приюта «Мы за право на жизнь» Ольги Уманчик, породистого котика обнаружили на улице. Сфинкс Кексик сильно истощен и похож на живой скелет. Пока не ясно, какая болезнь высасывает жизнь из бедного животного. Подозревают онкологию или проблемы с кишечником.

Котик едва ходит, падает и сильно истощен. Чтобы понять причины такого состояния, нужно провести диагностику. К сожалению, на это нужны деньги. Кексик жив только благодаря лечебным кормам и лекарствам.

Если вы хотите помочь бедному Кексику, то сделать это можно по реквизитам ниже.

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Куратор мини-приюта +380932350370 Ольга

Карты мини-приюта для помощи

Уманчик Ольга Валентиновна

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4731 2196 3075 1208 PrivatBank

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[email protected], Olga Umanchyk

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МФО: 305299

Назначение «Благотворительная помощь для котика сфинкса Кекса»

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