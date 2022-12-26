В Днепре могут вырасти тарифы на воду: подробности

В следующем году днепрян может ожидать поэтапное подорожание услуг за водоснабжение и водоотведение.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опубликовала проект постановления, согласно которому в 2023 году украинцев может ожидать рост тарифов на воду.

Согласно опубликованным проектам постановлений, первое повышение цен на водоснабжение и водоотведение запланировано с 1 января, а второе — с июля 2023 года. Впрочем, окончательное решение еще не принято. Новые тарифы планируется рассмотреть 27 декабря.

Отмечается, что в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях тарифы на воду не изменятся, поскольку эти регионы сильно пострадали в результате российской агрессии.

В проекте постановления регулятор предлагает установить в областных центрах такие цены на водоотведение и водоснабжение:

Киевводоканал — 39,28 гривни (21,69/17,59);

Харьковводоканал — 24,52 гривни (13,36/7,07);

Львовводоканал — 29,12 гривни (19,44/9,68);

Днепрводоканал — 37,36 гривни (22,57/14,79);

Полтававодоканал — 42,13 гривни (22,24 грн.куб/19,88 грн./куб);

Днепр-Кировоград (Кропивницкий) — 54,22 гривни (30,19/24,036);

Водоканал в Ужгороде — 50,27 гривни (30,75/19,51);

Житомирводоканал — 51,80 гривни (24,97/26,83);

Инфоксводоканал (Одесса) — 42,24 гривни (21,94/20,28);

Херсонский водоканал — 30,67 гривни (15,78/14,91);

Ровнооблводоканал — 41,86 гривни (22,29/19,57);

Черниговводоканал — 39,816 гривни (19,82/19,99);

Черкассыводоканал — 34,94 гривни (18,73/16,21);

Иванофранковскводоэкотехпром — 31,29 гривни (14,50/16,78);

Хмельницкводоканал — 31,17 гривни (16,03/15,62);

Днепр-Западный Донбасс — 46,74 гривни;

Луцкводоканал — 31,73 гривни (13,76/ 17,96);

Запорожский водоканал — 33,85 гривни (21,05/12,80);

Винницаоблводоканал — 37,29 гривни (24,57/12,72);

Черновцыводоканал — 30,63 гривни (20,95/9,68);

Тернопольводоканал — 44,46 гривни (21/23,46);

Горводоканал СМ (Сумы) — 36,01 гривни (18,06/17,95);

Николаевводоканал — 34,04 гривни (14,61/13,76).

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