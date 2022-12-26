В Днепре могут вырасти тарифы на воду: подробности

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опубликовала проект постановления, согласно которому в 2023 году украинцев может ожидать рост тарифов на воду.
Согласно опубликованным проектам постановлений, первое повышение цен на водоснабжение и водоотведение запланировано с 1 января, а второе — с июля 2023 года. Впрочем, окончательное решение еще не принято. Новые тарифы планируется рассмотреть 27 декабря.
Отмечается, что в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях тарифы на воду не изменятся, поскольку эти регионы сильно пострадали в результате российской агрессии.
В проекте постановления регулятор предлагает установить в областных центрах такие цены на водоотведение и водоснабжение:
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Александра Лучка
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