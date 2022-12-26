Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре могут вырасти тарифы на воду: подробности

Сегодня 13:54
просмотров

В следующем году днепрян может ожидать поэтапное подорожание услуг за водоснабжение и водоотведение.

Новости Днепра про В Днепре могут вырасти тарифы на воду: подробности

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опубликовала проект постановления, согласно которому в 2023 году украинцев может ожидать рост тарифов на воду.

Согласно опубликованным проектам постановлений, первое повышение цен на водоснабжение и водоотведение запланировано с 1 января, а второе — с июля 2023 года. Впрочем, окончательное решение еще не принято. Новые тарифы планируется рассмотреть 27 декабря.

Отмечается, что в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях тарифы на воду не изменятся, поскольку эти регионы сильно пострадали в результате российской агрессии.

В проекте постановления регулятор предлагает установить в областных центрах такие цены на водоотведение и водоснабжение:

  • Киевводоканал — 39,28 гривни (21,69/17,59);
  • Харьковводоканал — 24,52 гривни (13,36/7,07);
  • Львовводоканал — 29,12 гривни (19,44/9,68);
  • Днепрводоканал — 37,36 гривни (22,57/14,79);
  • Полтававодоканал — 42,13 гривни (22,24 грн.куб/19,88 грн./куб);
  • Днепр-Кировоград (Кропивницкий) — 54,22 гривни (30,19/24,036);
  • Водоканал в Ужгороде — 50,27 гривни (30,75/19,51);
  • Житомирводоканал — 51,80 гривни (24,97/26,83);
  • Инфоксводоканал (Одесса) — 42,24 гривни (21,94/20,28);
  • Херсонский водоканал — 30,67 гривни (15,78/14,91);
  • Ровнооблводоканал — 41,86 гривни (22,29/19,57);
  • Черниговводоканал — 39,816 гривни (19,82/19,99);
  • Черкассыводоканал — 34,94 гривни (18,73/16,21);
  • Иванофранковскводоэкотехпром — 31,29 гривни (14,50/16,78);
  • Хмельницкводоканал — 31,17 гривни (16,03/15,62);
  • Днепр-Западный Донбасс — 46,74 гривни;
  • Луцкводоканал — 31,73 гривни (13,76/ 17,96);
  • Запорожский водоканал — 33,85 гривни (21,05/12,80);
  • Винницаоблводоканал — 37,29 гривни (24,57/12,72);
  • Черновцыводоканал — 30,63 гривни (20,95/9,68);
  • Тернопольводоканал — 44,46 гривни (21/23,46);
  • Горводоканал СМ (Сумы) — 36,01 гривни (18,06/17,95);
  • Николаевводоканал — 34,04 гривни (14,61/13,76).

Читайте также:

 

Новости Днепра про В Днепре могут вырасти тарифы на воду: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре могут вырасти тарифы на воду: подробностиРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В больнице умер мужчина, пострадавший от ракетного удара по Кривому Рогу 16 декабря
    Новости Днепра
    Сегодня 12:48
    В больнице умер мужчина, пострадавший от ракетного удара по Кривому Рогу 16 декабря

    Светлая память погибшему!

    Буданов рассказал, на сколько массированных ударов в рф осталось ракет
    Новости Украины
    Сегодня 12:05
    Буданов рассказал, на сколько массированных ударов в рф осталось ракет

    В россии осталось ресурсов еще на 2-3 массированных удара по…

    В Днепре и области графики отключений сегодня не работают: причина
    Новости Днепра
    Сегодня 11:25
    В Днепре и области графики отключений сегодня не работают: причина

    Сегодня, 26 декабря, в Днепре и области были введены аварийные…

    На россии снова «бавовна»: на авиабазе в Энгельсе поражен пункт управления базой
    Новости мира
    Сегодня 10:35
    На россии снова «бавовна»: на авиабазе в Энгельсе поражен пункт управления базой

    В ночь на 26 декабря аэродром стратегической авиации рф в…

    Последние новости

    Когда можно будет ехать в Крым на отдых и сколько еще у рФ ракет: новые прогнозы от Кирилла Буданова
    Когда можно будет ехать в Крым на отдых и сколько еще у рФ ракет: новые прогнозы от Кирилла Буданова

    Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов всегда дает точные прогнозы по поводу военных действий в нашей стране. Он точно предсказал с какой стороны будут наступать войска агрессора, какие города могут быть под угрозой. Позже, он предсказал, что рФ уйдет с…

    Сегодня 15:13
    просмотров
    В Днепре закрылся легендарный магазин
    В Днепре закрылся легендарный магазин

    В Днепре на левом берегу закрыли знаменитый магазин.

    Сегодня 14:34
    просмотров
    В Днепре из-за конфликта с собакой мужчина угрожал ее владелице гранатой
    В Днепре из-за конфликта с собакой мужчина угрожал ее владелице гранатой

    В Днепре мужчина угрожал гранатой женщине, выгуливавшей собаку.

    Сегодня 13:34
    просмотров
    Зарплата 50 тыс грн:  ТОП-10 вакансий с удаленной работой в Днепре
    Зарплата 50 тыс грн:  ТОП-10 вакансий с удаленной работой в Днепре

    Во время карантинных ограничений из-за коронавируса многие жители Днепра перешли на удаленную работу. Некоторым переход давался трудно, сложно было планировать свой рабочий день, другим же работать дома настолько понравилось, что теперь они ищут только удаленную работу. Журналисты dnepr.info собрали подборку…

    Сегодня 12:49
    просмотров
    В больнице умер мужчина, пострадавший от ракетного удара по Кривому Рогу 16 декабря
    В больнице умер мужчина, пострадавший от ракетного удара по Кривому Рогу 16 декабря

    Светлая память погибшему!

    Сегодня 12:48
    0
    просмотров
    В Днепре снесли памятник Максиму Горькому
    В Днепре снесли памятник Максиму Горькому

    В Днепре был демонтирован памятник Горькому.

    Сегодня 12:45
    просмотров
    В Днепре курсанты спасли крошечного замерзшего совенка (ФОТО)
    В Днепре курсанты спасли крошечного замерзшего совенка (ФОТО)

    Днепровские курсанты спасли маленькое совенко.

    Сегодня 12:19
    просмотров
    Буданов рассказал, на сколько массированных ударов в рф осталось ракет
    Буданов рассказал, на сколько массированных ударов в рф осталось ракет

    В россии осталось ресурсов еще на 2-3 массированных удара по Украине. Российская промышленность не может производить столько ракет, сколько тратят оккупанты.

    Сегодня 12:05
    0
    просмотров
    Нацполиция сделала заявление о комендантском часе на Новый год
    Нацполиция сделала заявление о комендантском часе на Новый год

    Комендантский час не отменят.

    Сегодня 11:36
    просмотров
    В Днепре и области графики отключений сегодня не работают: причина
    В Днепре и области графики отключений сегодня не работают: причина

    Сегодня, 26 декабря, в Днепре и области были введены аварийные отключения.

    Сегодня 11:25
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх