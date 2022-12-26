Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре закрылся легендарный магазин

Сегодня 14:34
просмотров

В Днепре на левом берегу закрыли знаменитый магазин.

Новости Днепра про В Днепре закрылся легендарный магазин

Об этом сообщили в сообществе «Райончик».

На проспекте Калнышевского закрыли магазин «Электрон». Местные хорошо знали это место, более того, долгое время центр «Райончика» ассоциировался с тремя главными символами — ПК Металлургов, магазинами «Маяк» и «Электрон».

Некоторые еще называя остановку, говорят: «остановите на Маяке», хотя его уже давно не существует.

«ЭЛЕКТРОН» ВСЕ

Как говорится – «ушла эпоха». Дольше всех держался «Электрон». Но пришло и его время. Магазины с него уже выехали, сейчас внутри идет ремонт, вывеску уже сняли, – отметил автор сообщения.

Многие местные жители расстроились, узнав о закрытии магазина, но остальные считают, что на этом месте появится что-то новое и полезное.

На фото на заднем плане виден Электрон в 1983-м, автор Борис Душинский.

Новости Днепра про В Днепре закрылся легендарный магазин

По словам днепрян, на этом месте хотят открыть пекарню.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре закрылся легендарный магазинУкраїнська Новости Днепра про В Днепре закрылся легендарный магазинРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре из-за конфликта с собакой мужчина угрожал ее владелице гранатой
    Новости Днепра
    Сегодня 13:34
    В Днепре из-за конфликта с собакой мужчина угрожал ее владелице гранатой

    В Днепре мужчина угрожал гранатой женщине, выгуливавшей собаку.

    Зарплата 50 тыс грн:  ТОП-10 вакансий с удаленной работой в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 12:49
    Зарплата 50 тыс грн:  ТОП-10 вакансий с удаленной работой в Днепре

    Во время карантинных ограничений из-за коронавируса многие жители Днепра перешли…

    В Днепре снесли памятник Максиму Горькому
    Новости Днепра
    Сегодня 12:45
    В Днепре снесли памятник Максиму Горькому

    В Днепре был демонтирован памятник Горькому.

    В Днепре курсанты спасли крошечного замерзшего совенка (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:19
    В Днепре курсанты спасли крошечного замерзшего совенка (ФОТО)

    Днепровские курсанты спасли маленькое совенко.

    Последние новости

    Когда можно будет ехать в Крым на отдых и сколько еще у рФ ракет: новые прогнозы от Кирилла Буданова
    Когда можно будет ехать в Крым на отдых и сколько еще у рФ ракет: новые прогнозы от Кирилла Буданова

    Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов всегда дает точные прогнозы по поводу военных действий в нашей стране. Он точно предсказал с какой стороны будут наступать войска агрессора, какие города могут быть под угрозой. Позже, он предсказал, что рФ уйдет с…

    Сегодня 15:13
    просмотров
    В Днепре могут вырасти тарифы на воду: подробности
    В Днепре могут вырасти тарифы на воду: подробности

    В следующем году днепрян может ожидать поэтапное подорожание услуг за водоснабжение и водоотведение.

    Сегодня 13:54
    0
    просмотров
    В Днепре из-за конфликта с собакой мужчина угрожал ее владелице гранатой
    В Днепре из-за конфликта с собакой мужчина угрожал ее владелице гранатой

    В Днепре мужчина угрожал гранатой женщине, выгуливавшей собаку.

    Сегодня 13:34
    просмотров
    Зарплата 50 тыс грн:  ТОП-10 вакансий с удаленной работой в Днепре
    Зарплата 50 тыс грн:  ТОП-10 вакансий с удаленной работой в Днепре

    Во время карантинных ограничений из-за коронавируса многие жители Днепра перешли на удаленную работу. Некоторым переход давался трудно, сложно было планировать свой рабочий день, другим же работать дома настолько понравилось, что теперь они ищут только удаленную работу. Журналисты dnepr.info собрали подборку…

    Сегодня 12:49
    просмотров
    В больнице умер мужчина, пострадавший от ракетного удара по Кривому Рогу 16 декабря
    В больнице умер мужчина, пострадавший от ракетного удара по Кривому Рогу 16 декабря

    Светлая память погибшему!

    Сегодня 12:48
    0
    просмотров
    В Днепре снесли памятник Максиму Горькому
    В Днепре снесли памятник Максиму Горькому

    В Днепре был демонтирован памятник Горькому.

    Сегодня 12:45
    просмотров
    В Днепре курсанты спасли крошечного замерзшего совенка (ФОТО)
    В Днепре курсанты спасли крошечного замерзшего совенка (ФОТО)

    Днепровские курсанты спасли маленькое совенко.

    Сегодня 12:19
    просмотров
    Буданов рассказал, на сколько массированных ударов в рф осталось ракет
    Буданов рассказал, на сколько массированных ударов в рф осталось ракет

    В россии осталось ресурсов еще на 2-3 массированных удара по Украине. Российская промышленность не может производить столько ракет, сколько тратят оккупанты.

    Сегодня 12:05
    0
    просмотров
    Нацполиция сделала заявление о комендантском часе на Новый год
    Нацполиция сделала заявление о комендантском часе на Новый год

    Комендантский час не отменят.

    Сегодня 11:36
    просмотров
    В Днепре и области графики отключений сегодня не работают: причина
    В Днепре и области графики отключений сегодня не работают: причина

    Сегодня, 26 декабря, в Днепре и области были введены аварийные отключения.

    Сегодня 11:25
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх