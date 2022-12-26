В Днепре закрылся легендарный магазин

В Днепре на левом берегу закрыли знаменитый магазин.

Об этом сообщили в сообществе «Райончик».

На проспекте Калнышевского закрыли магазин «Электрон». Местные хорошо знали это место, более того, долгое время центр «Райончика» ассоциировался с тремя главными символами — ПК Металлургов, магазинами «Маяк» и «Электрон».

Некоторые еще называя остановку, говорят: «остановите на Маяке», хотя его уже давно не существует.

«ЭЛЕКТРОН» ВСЕ Как говорится – «ушла эпоха». Дольше всех держался «Электрон». Но пришло и его время. Магазины с него уже выехали, сейчас внутри идет ремонт, вывеску уже сняли, – отметил автор сообщения.

Многие местные жители расстроились, узнав о закрытии магазина, но остальные считают, что на этом месте появится что-то новое и полезное.

На фото на заднем плане виден Электрон в 1983-м, автор Борис Душинский.

Українська Русский

Автор: