В Днепре закрылся легендарный магазин

Об этом сообщили в сообществе «Райончик».
На проспекте Калнышевского закрыли магазин «Электрон». Местные хорошо знали это место, более того, долгое время центр «Райончика» ассоциировался с тремя главными символами — ПК Металлургов, магазинами «Маяк» и «Электрон».
Некоторые еще называя остановку, говорят: «остановите на Маяке», хотя его уже давно не существует.
«ЭЛЕКТРОН» ВСЕ
Как говорится – «ушла эпоха». Дольше всех держался «Электрон». Но пришло и его время. Магазины с него уже выехали, сейчас внутри идет ремонт, вывеску уже сняли, – отметил автор сообщения.
Многие местные жители расстроились, узнав о закрытии магазина, но остальные считают, что на этом месте появится что-то новое и полезное.
На фото на заднем плане виден Электрон в 1983-м, автор Борис Душинский.
По словам днепрян, на этом месте хотят открыть пекарню.
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