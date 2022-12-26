У Дніпрі можуть зрости тарифи на воду: подробиці

Наступного року дніпрян може чекати поетапне подорожчання послуг за водопостачання та водовідведення.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), опублікувала проєкт постанови, згідно з яким 2023 року українців може чекати зростання тарифів на воду.
Згідно з опублікованих проєктів постанов, перше підвищення цін на водопостачання і водовідведення заплановане з 1 січня, а друге – з липня 2023 року. Утім, остаточне рішення ще не ухвалене. Нові тарифи планується розглянути 27 грудня.
Зазначається, що в Харківській, Миколаївській і Херсонській областях тарифи на воду не зміняться, оскільки ці регіони сильно постраждали внаслідок російської агресії.
У проєкті постанови регулятор пропонує встановити в обласних центрах такі ціни на водовідведення та водопостачання:
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