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У Дніпрі можуть зрости тарифи на воду: подробиці

Сьогодні 13:54
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Наступного року дніпрян може чекати поетапне подорожчання послуг за водопостачання та водовідведення.

Новости Днепра про У Дніпрі можуть зрости тарифи на воду: подробиці

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), опублікувала проєкт постанови, згідно з яким 2023 року українців може чекати зростання тарифів на воду.

Згідно з опублікованих проєктів постанов, перше підвищення цін на водопостачання і водовідведення заплановане з 1 січня, а друге – з липня 2023 року. Утім, остаточне рішення ще не ухвалене. Нові тарифи планується розглянути 27 грудня.

Зазначається, що в Харківській, Миколаївській і Херсонській областях тарифи на воду не зміняться, оскільки ці регіони сильно постраждали внаслідок російської агресії.

У проєкті постанови регулятор пропонує встановити в обласних центрах такі ціни на водовідведення та водопостачання:

  • Київводоканал – 39,28 гривні (21,69/17,59);
  • Харківводоканал – 24,52 гривні (13,36/7,07);
  • Львівводоканал – 29,12 гривні (19,44/9,68);
  • Дніпроводоканал – 37,36 гривні (22,57/14,79);
  • Полтававодоканал – 42,13 гривні (22,24 грн.куб/19,88 грн./куб);
  • Дніпро-Кіровоград (Кропивницький) – 54,22 гривні (30,19/24,036);
  • Водоканал в Ужгороді – 50,27 гривні (30,75/19,51);
  • Житомирводоканал – 51,80 гривні (24,97/26,83);
  • Інфоксводоканал (Одеса) – 42,24 гривні (21,94/20,28);
  • Херсонський водоканал – 30,67 гривні (15,78/14,91);
  • Рівнеоблводоканал – 41,86 гривні (22,29/19,57);
  • Чернігівводоканал – 39,816 гривні (19,82/19,99);
  • Черкасиводоканал – 34,94 гривні (18,73/16,21);
  • Іванофранківськводоекотехпром – 31,29 гривні (14,50/16,78);
  • Хмельницькводоканал – 31,17 гривні (16,03/15,62);
  • Дніпро-Західний Донбас – 46,74 гривні;
  • Луцькводоканал – 31,73 гривні (13,76/ 17,96);
  • Запорізький водоканал – 33,85 гривні (21,05/12,80);
  • Вінницяоблводоканал – 37,29 гривні (24,57/12,72);
  • Чернівціводоканал – 30,63 гривні (20,95/9,68);
  • Тернопільводоканал – 44,46 гривні (21/23,46);
  • Міськводоканал СМ (Суми) – 36,01 гривні (18,06/17,95);
  • Миколаївводоканал – 34,04 гривні (14,61/13,76).

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Новости Днепра про У Дніпрі можуть зрости тарифи на воду: подробиціУкраїнська

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