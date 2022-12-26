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Нацполіція зробила заяву щодо комендантської години на Новий рік

Сьогодні 11:36
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Комендантську годину не скасують.

Новости Днепра про Нацполіція зробила заяву щодо комендантської години на Новий рік

Як повідомила в ефірі телемарафону речниця Нацполіції Мар’яна Рева, в Україні в новорічну ніч проти 1 січня комендантську годину не скасують.

Вона зазначила, що поліціянти будуть ловити всіх порушників комендантської години і в новорічну ніч.

Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас — святковий або несвятковий, є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або перевірки цієї особи, — зазначила Рева.

Вона закликала українців подумати про тих, кому петарди і салюти можуть нагадати вибухи снарядів.

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