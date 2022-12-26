Тане на очах: у Дніпрі допомоги потребує породистий сфінкс, якого кинули на вулиці

За словами зооволонтера міні-притулку “Ми за право на життя” Ольги Уманчик, породистого котика знайшли на вулиці. Сфінкс Кексик сильно виснажений та схожий на живий скелет. Наразі не зрозуміло, яка хвороба висмоктує життя з бідної тварини. Підозрюють онкологію або проблеми з кишківником.
Котик ледь ходить, падає та сильно виснажений. Для того щоб зрозуміти причини такого стану, потрібно провести діагностику. На жаль, на це потрібні кошти. Кексик живий тільки завдяки лікувальним кормам та лікам.
Якщо ви хочете допомогти бідному Кексику, то зробити це можна за реквізитами нижче.
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Назначение “Благотворительная помощь для котика сфинкса Кекса”
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