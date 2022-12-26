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  • Тане на очах: у Дніпрі допомоги потребує породистий сфінкс, якого кинули на вулиці

Тане на очах: у Дніпрі допомоги потребує породистий сфінкс, якого кинули на вулиці

Сьогодні 10:37
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У Дніпрі котик елітної породи потребує лікування.

Новости Днепра про Тане на очах: у Дніпрі допомоги потребує породистий сфінкс, якого кинули на вулиці

За словами зооволонтера міні-притулку “Ми за право на життя” Ольги Уманчик, породистого котика знайшли на вулиці. Сфінкс Кексик сильно виснажений та схожий на живий скелет. Наразі не зрозуміло, яка хвороба висмоктує життя з бідної тварини. Підозрюють онкологію або проблеми з кишківником.

Котик ледь ходить, падає та сильно виснажений. Для того щоб зрозуміти причини такого стану, потрібно провести діагностику. На жаль, на це потрібні кошти. Кексик живий тільки завдяки лікувальним кормам та лікам.

Якщо ви хочете допомогти бідному Кексику, то зробити це можна за реквізитами нижче.

Новости Днепра про Тане на очах: у Дніпрі допомоги потребує породистий сфінкс, якого кинули на вулиці

INSTAGRAM МИНИ-ПРИЮТА, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ БОЛЬШЕ ХВОСТИКОВ ТУТ 
https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

ВСЕ СОЦ СЕТИ, РЕКВИЗИТЫ МИНИ-ПРИЮТА/ФОНДА
https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор мини-приюта  +380932350370 Ольга

Карты мини-приюта для помощи
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
5375 4141 0707 6654 Monobank

5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk

Wise.com – международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk

Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299

Назначение “Благотворительная помощь для котика сфинкса Кекса”

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Новости Днепра про Тане на очах: у Дніпрі допомоги потребує породистий сфінкс, якого кинули на вулиціУкраїнська

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