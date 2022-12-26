Обережно, шахраї: в Україні продають фейковий стабільний мобільний зв’язок

В Україні шахраї застосовують нову схему виманювання грошей, пропонуючи користувачам мобільного зв'язку "перемкнути" їх на іншу "вишку" і тим самим нібито забезпечити стабільним зв'язком під час вимкнень електроенергії.

Про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомляє в Телеграмі.

“Останнім часом внаслідок відключення електроенергії послаблюється чи зовсім зникає сигнал мобільного зв’язку, чим користуються злочинці. Шахраї, представляючись співробітником мобільної компанії, розповідають, що перемикатимуть на іншу “вишку”, щоб під час відключень у вас був стабільний зв’язок”, — застерігають у Центрі.

За даними ЦПД, шахраї надсилають на телефон абоненту код, цифри якого просять назвати, після чого отримують доступ до мобільних додатків банків, соціальних мереж тощо.

У Центрі протидії дезінформації закликають громадян у жодному разі не передавати особисті дані та коди підтверджень підозрілим особам. Наголошується, що звертатися по допомогу слід самостійно лише на гарячі лінії своїх операторів: Київстар — 466, Vodafone — 111, Lifecell — 5433.

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