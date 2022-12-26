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Осторожно, мошенники: в Украине продают фейковую стабильную мобильную связь

Сегодня 06:45
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В Украине мошенники применяют новую схему выманивания денег, предлагая пользователям мобильной связи "переключить" их на другую "вышку" и тем самым якобы обеспечить стабильную связь при выключении электроэнергии.

Новости Днепра про Осторожно, мошенники: в Украине продают фейковую стабильную мобильную связь

Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает в Телеграмме.

«В последнее время в результате отключения электроэнергии ослабляется или совсем исчезает сигнал мобильной связи, чем пользуются преступники. Мошенники, представляясь сотрудником мобильной компании, рассказывают, что будут переключаться на другую «вышку», чтобы во время отключений у вас была стабильная связь», — предостерегают в Центре.

По данным ЦПИ, мошенники посылают на телефон абоненту код, цифры которого просят назвать, после чего получают доступ к мобильным приложениям банков, социальным сетям и т.д.

В Центре противодействия дезинформации призывают граждан ни в коем случае не передавать личные данные и коды подтверждений подозрительным лицам.Отмечается, что обращаться за помощью следует самостоятельно только на горячие линии своих операторов: Киевстар – 466, Vodafone – 111, Lifecell – 5433.

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Новости Днепра про Осторожно, мошенники: в Украине продают фейковую стабильную мобильную связьУкраїнська Новости Днепра про Осторожно, мошенники: в Украине продают фейковую стабильную мобильную связьРусский

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