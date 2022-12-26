В Днепре снесли памятник Максиму Горькому

26 декабря в Днепре был демонтирован памятник Максиму Горькому. Пока что монумент будет находиться на территории КП «Зооконтроль» вместе с Пушкиным и Дубининым, которых снесли ранее.
Вот так Горького увозили в новый дом:
А так выглядит пустой пьедестал:
Напомним, в Днепре начали демонтировать памятники, связанные с РФ или СССР. В общей сложности планируют снести 10 монументов. На очереди памятник Матросову, Ефиму Пушкину (известный как танк), Михаилу Ломоносову и Александру Булыгину.
По словам заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко, их судьбу будут в дальнейшем решать коллегиально с привлечением к этому процессу специалистов.
Читайте также:
Автор:
Во время карантинных ограничений из-за коронавируса многие жители Днепра перешли…
Днепровские курсанты спасли маленькое совенко.
В Днепре в часы пик запустили технические рейсы трамваев и…
В Днепре котик элитной породы нуждается в лечении.
Во время карантинных ограничений из-за коронавируса многие жители Днепра перешли на удаленную работу. Некоторым переход давался трудно, сложно было планировать свой рабочий день, другим же работать дома настолько понравилось, что теперь они ищут только удаленную работу. Журналисты dnepr.info собрали подборку…
Днепровские курсанты спасли маленькое совенко.
Комендантский час не отменят.
В Днепре в часы пик запустили технические рейсы трамваев и троллейбусов.
В Днепре котик элитной породы нуждается в лечении.
В ночь на 26 декабря аэродром стратегической авиации рф в городе Энгельс Саратовской области стал объектом атаки с воздуха.
25 декабря в 23:20 на «101» сообщили о пожаре на улице Берегово Амур-Нижнеднепровского района Днепра.
В Днепре густой туман.
В Марганце переименовали 99 улиц и переулков. Теперь здесь есть улицы Кузьмы Скрябина, Василия Стуса, Богдана Ступки, Роксоланы и т.д.
26 декабря глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что минувшая ночь в области прошла без обстрелов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!