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В Днепре снесли памятник Максиму Горькому

Сегодня 12:45
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В Днепре был демонтирован памятник Горькому.
Новости Днепра про В Днепре снесли памятник Максиму Горькому

фото: Суспільне Дніпро

26 декабря в Днепре был демонтирован памятник Максиму Горькому. Пока что монумент будет находиться на территории КП «Зооконтроль» вместе с Пушкиным и Дубининым, которых снесли ранее.

Вот так Горького увозили в новый дом:

Новости Днепра про В Днепре снесли памятник Максиму Горькому

А так выглядит пустой пьедестал:

Новости Днепра про В Днепре снесли памятник Максиму Горькому

Напомним, в Днепре начали демонтировать памятники, связанные с РФ или СССР. В общей сложности планируют снести 10 монументов. На очереди памятник Матросову, Ефиму Пушкину (известный как танк), Михаилу Ломоносову и Александру Булыгину.

По словам заместителя городского головы Днепра Михаила Лысенко, их судьбу будут в дальнейшем решать коллегиально с привлечением к этому процессу специалистов.

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