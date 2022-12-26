В больнице умер мужчина, пострадавший от ракетного удара по Кривому Рогу 16 декабря

Сегодня стало известно, что в больнице умер 51-летний мужчина, пострадавший от ракетного удара по Кривому Рогу 16 декабря.
Об этом сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул.
По его словам, врачи 10 дней боролись за жизнь пострадавшего, сделали все, что могли. Но травмы были критическими.
К сожалению, до пяти увеличилось количество жертв подлого ракетного удара оккупантов по жилому дому 16 декабря. Сегодня в больнице от полученных при взрыве ракеты травм умер Анатолий Александрович Калиниченко, ему был 51 год… Врачи 10 дней боролись за его жизнь, сделали все, что могли. Но травмы были критическими… Вечная память. Мои соболезнования родным и близким. Оккупанты – будьте прокляты, – написал он.
Выражаем соболезнования родным и близким мужчины!
Напомним, ранее мы писали, что художница из Украины нарисовала портрет погибшей в Кривом Роге семьи.
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Александра Лучка
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