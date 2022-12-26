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  • У лікарні помер чоловік, який постраждав від ракетного удару по Кривому Рогу 16 грудня

У лікарні помер чоловік, який постраждав від ракетного удару по Кривому Рогу 16 грудня

Сьогодні 12:48
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Світла пам'ять загиблому!

Новости Днепра про У лікарні помер чоловік, який постраждав від ракетного удару по Кривому Рогу 16 грудня

Сьогодні стало відомо, що у лікарні помер 51-річний чоловік, який постраждав від ракетного удару по Кривому Рогу 16 грудня.

Про це повідомив начальник військової адміністрацій міста Олександр Вілкул.

За його словами, лікарі 10 днів боролися за його життя, зробили все, що могли. Але травми були критичні.

На жаль, до п’яти зросла кількість жертв підлого ракетного удару окупантів по житловому будинку 16 грудня. Сьогодні у лікарні від отриманих під час вибуху ракети травм помер Анатолій Олександрович Калініченко, йому був 51 рік… Лікарі 10 днів боролися за його життя, зробили все, що могли. Але травми були критичні… Вічна пам’ять. Мої співчуття рідним та близьким. Окупанти – будьте прокляті, – написав він.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким чоловіка!

Нагадаємо, раніше ми писали, що художниця із України намалювала портрет загиблої у Кривому Розі родини.

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Новости Днепра про У лікарні помер чоловік, який постраждав від ракетного удару по Кривому Рогу 16 грудняУкраїнська

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