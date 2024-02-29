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  • Перенес инфаркт и имеет проблемы со здоровьем: на Днепропетровщине разыскивают 64-летнего мужчину

Перенес инфаркт и имеет проблемы со здоровьем: на Днепропетровщине разыскивают 64-летнего мужчину

Сегодня 10:01
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Присмотритесь внимательно к фото!

Новости Днепра про Перенес инфаркт и имеет проблемы со здоровьем: на Днепропетровщине разыскивают 64-летнего мужчину

На Днепропетровщине разыскивают 64-летнего Виктора Антоненко.

Известно, что 27 февраля примерно в 10:00 он ушел из дома на ул. Тельмана в Павлограде и до сих пор не вернулся.

Об этом сообщает Павлоградский поисково-спасательный кинологический отряд «Антарес».

Приметы: рост примерно 170 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы короткие седые, без бороды.

Был одет: темный молодежный спортивный костюм с белой надписью на груди большими буквами, кожаная темная куртка длиной по пояс, ботинки кожаные темного цвета.

Особые приметы: после перенесенного инфаркта имеет проблемы со здоровьем, говорит нечетко, медленно передвигается, имеет старые и нечеткие татуировки от локтя до запястья и на пальцах обеих рук.

Если вы видели этого мужчину или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102 или 0-800-400-149.

Важна любая информация!

Новости Днепра про Перенес инфаркт и имеет проблемы со здоровьем: на Днепропетровщине разыскивают 64-летнего мужчину

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Новости Днепра про Перенес инфаркт и имеет проблемы со здоровьем: на Днепропетровщине разыскивают 64-летнего мужчинуУкраїнська Новости Днепра про Перенес инфаркт и имеет проблемы со здоровьем: на Днепропетровщине разыскивают 64-летнего мужчинуРусский

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