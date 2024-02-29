Полицейский из Днепра спас из-под обстрелов травмированного песика и забрал в свою семью

Теперь Брут оберегает своего нового владельца!

Полицейский из Днепра спас из-под обстрелов собаку и забрал в свою семью.

Правоохранитель нашел четырехлапого в 2022 году, когда нес службу в составе сводного отряда полиции на деоккупированной Херсонщине. Песик находился в заброшенном и разрушенном доме. От постоянных взрывов собака была травмирована и имела контузию.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Сначала полицейский пытался найти владельцев животного, но, к сожалению, поиск не дал результата. Поэтому днепрянин решил забрать хвостатого в свою семью.

Спасенную собаку правоохранитель назвал Брут. Сейчас четырехлапый живет у правоохранителя дома в Днепре и оберегает своего нового владельца.

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