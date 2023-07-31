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  • Парты и доска повисли в воздухе: как выглядит разрушенное учебное заведение в Кривом Роге (ФОТО)

Парты и доска повисли в воздухе: как выглядит разрушенное учебное заведение в Кривом Роге (ФОТО)

Сегодня 18:00
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Нет слов...

Новости Днепра про Парты и доска повисли в воздухе: как выглядит разрушенное учебное заведение в Кривом Роге (ФОТО)

Сегодня утром россияне атаковали Кривой Рог ракетами – попали по жилому дому и учебному заведению.

Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, показал, как выглядит разрушенное учебное заведение. Вернее то, что от него осталось.

Четыре этажа обрушились на магазин.

Новости Днепра про Парты и доска повисли в воздухе: как выглядит разрушенное учебное заведение в Кривом Роге (ФОТО)

Новости Днепра про Парты и доска повисли в воздухе: как выглядит разрушенное учебное заведение в Кривом Роге (ФОТО)

По информации от спасателей, здесь пострадали 18 граждан, один человек погиб.

Новости Днепра про Парты и доска повисли в воздухе: как выглядит разрушенное учебное заведение в Кривом Роге (ФОТО)

Новости Днепра про Парты и доска повисли в воздухе: как выглядит разрушенное учебное заведение в Кривом Роге (ФОТО)

Коммунальные службы вывезли отсюда 190 тонн бетонных обломков.

Новости Днепра про Парты и доска повисли в воздухе: как выглядит разрушенное учебное заведение в Кривом Роге (ФОТО)

Новости Днепра про Парты и доска повисли в воздухе: как выглядит разрушенное учебное заведение в Кривом Роге (ФОТО)

За каждое военное преступление, совершенное россиянами против Украины и украинцев, будет справедливое возмездие, – добавил Лукашук.

Отметим, всего известно о 6 погибших в результате этой ракетной атаки, более 70 человек пострадали.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

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Новости Днепра про Парты и доска повисли в воздухе: как выглядит разрушенное учебное заведение в Кривом Роге (ФОТО)Українська Новости Днепра про Парты и доска повисли в воздухе: как выглядит разрушенное учебное заведение в Кривом Роге (ФОТО)Русский

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