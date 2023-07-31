Парты и доска повисли в воздухе: как выглядит разрушенное учебное заведение в Кривом Роге (ФОТО)

Нет слов...

Сегодня утром россияне атаковали Кривой Рог ракетами – попали по жилому дому и учебному заведению.

Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, показал, как выглядит разрушенное учебное заведение. Вернее то, что от него осталось.

Четыре этажа обрушились на магазин.

По информации от спасателей, здесь пострадали 18 граждан, один человек погиб.

Коммунальные службы вывезли отсюда 190 тонн бетонных обломков.

За каждое военное преступление, совершенное россиянами против Украины и украинцев, будет справедливое возмездие, – добавил Лукашук.

Отметим, всего известно о 6 погибших в результате этой ракетной атаки, более 70 человек пострадали.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

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