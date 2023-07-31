Парти та дошка зависли у повітрі: як виглядає зруйнований навчальний заклад у Кривому Розі (ФОТО)

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Сьогодні вранці росіяни атакували Кривий Ріг ракетами – влучили по житловому будинку та навчальному закладу.

Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, показав, як виглядає зруйнований навчальний заклад. Точніше – те, що від нього лишилося.

Чотири поверхи обвалились на магазин.

За інформацією від рятувальників, тут постраждали 18 громадян, одна людина загинула.

Комунальні служби вивезли звідси 190 тонн бетонних уламків.

За кожен воєнний злочин, скоєний росіянами проти України та українців, буде справедлива відплата, – додав Лукашук.

Зазначимо, всього наразі відомо про 6 загиблих у результаті цієї ракетної атаки, більше 70 людей постраждали.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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