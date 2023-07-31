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  • Парти та дошка зависли у повітрі: як виглядає зруйнований навчальний заклад у Кривому Розі (ФОТО)

Парти та дошка зависли у повітрі: як виглядає зруйнований навчальний заклад у Кривому Розі (ФОТО)

Сьогодні 18:00
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Новости Днепра про Парти та дошка зависли у повітрі: як виглядає зруйнований навчальний заклад у Кривому Розі (ФОТО)

Сьогодні вранці росіяни атакували Кривий Ріг ракетами – влучили по житловому будинку та навчальному закладу.

Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, показав, як виглядає зруйнований навчальний заклад. Точніше – те, що від нього лишилося.

Чотири поверхи обвалились на магазин.

Новости Днепра про Парти та дошка зависли у повітрі: як виглядає зруйнований навчальний заклад у Кривому Розі (ФОТО)

Новости Днепра про Парти та дошка зависли у повітрі: як виглядає зруйнований навчальний заклад у Кривому Розі (ФОТО)

За інформацією від рятувальників, тут постраждали 18 громадян, одна людина загинула.

Новости Днепра про Парти та дошка зависли у повітрі: як виглядає зруйнований навчальний заклад у Кривому Розі (ФОТО)

Новости Днепра про Парти та дошка зависли у повітрі: як виглядає зруйнований навчальний заклад у Кривому Розі (ФОТО)

Комунальні служби вивезли звідси 190 тонн бетонних уламків.

Новости Днепра про Парти та дошка зависли у повітрі: як виглядає зруйнований навчальний заклад у Кривому Розі (ФОТО)

Новости Днепра про Парти та дошка зависли у повітрі: як виглядає зруйнований навчальний заклад у Кривому Розі (ФОТО)

За кожен воєнний злочин, скоєний росіянами проти України та українців, буде справедлива відплата, – додав Лукашук.

Зазначимо, всього наразі відомо про 6 загиблих у результаті цієї ракетної атаки, більше 70 людей постраждали.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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Новости Днепра про Парти та дошка зависли у повітрі: як виглядає зруйнований навчальний заклад у Кривому Розі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Парти та дошка зависли у повітрі: як виглядає зруйнований навчальний заклад у Кривому Розі (ФОТО)Русский

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