Оставила родителям записку: в Кривом Роге во время онлайн-занятий с 8 этажа выпала девочка

В Кривом Роге на Днепропетровщине ребенок выпал с 8-го этажа во время уроков.

Трагический инцидент произошел в Кривом Роге. На улице Содружества из окна выпал 12-летний ребенок. Как сообщают местные Telegram-каналы, девочку на протяжении 40 минут пытались реанимировать, но, несмотря на все усилия медиков, школьница умерла.

Предварительно известно, что девочка жила в этом доме вместе с семьей. В момент трагедии школьница должна была посещать онлайн-занятия. По информации «На часі», ребенок якобы говорил по телефону возле окна, после чего выпал из квартиры на 8-м этаже.

На место приехали медики, пытавшиеся реанимировать ребенка. Возле дома также работает полиция.

Telegram-канал «Свои» пишет, что, по информации от знакомых семьи, в квартире якобы нашли предсмертную записку, которую девочка оставила родителям. В письме она извинилась перед родными за свой поступок.

Полиция пока не подтверждает и не опровергает информацию о том, что это было самоубийство.

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