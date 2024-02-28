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  • Оставила родителям записку: в Кривом Роге во время онлайн-занятий с 8 этажа выпала девочка

Оставила родителям записку: в Кривом Роге во время онлайн-занятий с 8 этажа выпала девочка

Сегодня 11:29
просмотров

В Кривом Роге на Днепропетровщине ребенок выпал с 8-го этажа во время уроков.

Новости Днепра про Оставила родителям записку: в Кривом Роге во время онлайн-занятий с 8 этажа выпала девочка

Трагический инцидент произошел в Кривом Роге. На улице Содружества из окна выпал 12-летний ребенок. Как сообщают местные Telegram-каналы, девочку на протяжении 40 минут пытались реанимировать, но, несмотря на все усилия медиков, школьница умерла.

Предварительно известно, что девочка жила в этом доме вместе с семьей. В момент трагедии школьница должна была посещать онлайн-занятия. По информации «На часі», ребенок якобы говорил по телефону возле окна, после чего выпал из квартиры на 8-м этаже.

Новости Днепра про Оставила родителям записку: в Кривом Роге во время онлайн-занятий с 8 этажа выпала девочка

На место приехали медики, пытавшиеся реанимировать ребенка. Возле дома также работает полиция.

Telegram-канал «Свои» пишет, что, по информации от знакомых семьи, в квартире якобы нашли предсмертную записку, которую девочка оставила родителям. В письме она извинилась перед родными за свой поступок.

Полиция пока не подтверждает и не опровергает информацию о том, что это было самоубийство.

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Новости Днепра про Оставила родителям записку: в Кривом Роге во время онлайн-занятий с 8 этажа выпала девочкаУкраїнська Новости Днепра про Оставила родителям записку: в Кривом Роге во время онлайн-занятий с 8 этажа выпала девочкаРусский

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