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  • Залишила батькам записку: у Кривому Розі під час онлайн-занять з 8 поверху випала дівчинка

Залишила батькам записку: у Кривому Розі під час онлайн-занять з 8 поверху випала дівчинка

Сьогодні 11:29
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині дитина випала з 8-го поверху під час уроків.

Новости Днепра про Залишила батькам записку: у Кривому Розі під час онлайн-занять з 8 поверху випала дівчинка

Трагічний інцидент трапився у Кривому Розі. На вулиці Співдружності з вікна випала 12-річна дитина. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, дівчинку впродовж 40 хвилин намагалися реанімувати, але попри усі зусилля медиків, школярка померла. 

Попередньо відомо, що дівчинка мешкала в цьому будинку разом з родиною. У момент трагедії школярка мала відвідувати онлайн-заняття. За інформацією “На часі”, дитина нібито говорила телефоном біля вікна, після чого випала з квартири на 8-му поверсі. 

Новости Днепра про Залишила батькам записку: у Кривому Розі під час онлайн-занять з 8 поверху випала дівчинка

На місце приїхали медики, які намагалися реанімувати дитину. Біля будинку також працює поліція. 

Telegram-канал “Свої” пише, що за інформацією від знайомих родини, у квартирі нібито знайшли передсмертну записку, яку дівчинка залишила батькам. У листі вона перепросила перед рідними за свій вчинок. 

Поліція поки що не підтверджує та не спростовує інформацію про те, що це було самогубство. 

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Новости Днепра про Залишила батькам записку: у Кривому Розі під час онлайн-занять з 8 поверху випала дівчинкаУкраїнська

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