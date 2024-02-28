Залишила батькам записку: у Кривому Розі під час онлайн-занять з 8 поверху випала дівчинка

У Кривому Розі на Дніпропетровщині дитина випала з 8-го поверху під час уроків.

Трагічний інцидент трапився у Кривому Розі. На вулиці Співдружності з вікна випала 12-річна дитина. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, дівчинку впродовж 40 хвилин намагалися реанімувати, але попри усі зусилля медиків, школярка померла.

Попередньо відомо, що дівчинка мешкала в цьому будинку разом з родиною. У момент трагедії школярка мала відвідувати онлайн-заняття. За інформацією “На часі”, дитина нібито говорила телефоном біля вікна, після чого випала з квартири на 8-му поверсі.

На місце приїхали медики, які намагалися реанімувати дитину. Біля будинку також працює поліція.

Telegram-канал “Свої” пише, що за інформацією від знайомих родини, у квартирі нібито знайшли передсмертну записку, яку дівчинка залишила батькам. У листі вона перепросила перед рідними за свій вчинок.

Поліція поки що не підтверджує та не спростовує інформацію про те, що це було самогубство.

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