Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Остались живы: двух женщин спасли в Днепре на пожаре

Сегодня 10:00
просмотров

13 декабря, в 19:00, на «101» поступил вызов о пожаре на улице Воздухофлотская Новокодакского района Днепра, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Новости Днепра про Остались живы: двух женщин спасли в Днепре на пожаре

Возгорание возникло в доме на первом этаже двухэтажки.

Во время ликвидации пожара чрезвычайники по выдвижной лестнице спасли женщину из квартиры на втором этаже. Еще одну жилицу дома вывели на свежий воздух по лестничной клетке и передали медикам дальнейшей госпитализации (предварительный диагноз – отравление продуктами горения).

В итоге огонь повредил вещи домашнего обихода и мебель в квартире на общей площади 12 кв. м.

Читайте также:

Новости Днепра про Остались живы: двух женщин спасли в Днепре на пожареУкраїнська Новости Днепра про Остались живы: двух женщин спасли в Днепре на пожареРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода на 14 декабря: в Днепре будет пасмурно и прохладно
    Новости Днепра
    Сегодня 06:15
    Погода на 14 декабря: в Днепре будет пасмурно и прохладно

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Погода в Днепре во вторник, 13 декабря: ожидается сильный дождь со снегом
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода в Днепре во вторник, 13 декабря: ожидается сильный дождь со снегом

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Ковид не отступает: эпидемиологическая ситуация на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    12.12.2022 19:45
    Ковид не отступает: эпидемиологическая ситуация на Днепропетровщине

    За последнюю неделю с симптомами гриппа и ОРВИ в медучреждения…

    Напали возле кафе: в Днепре посреди улицы избили мужчину до потери сознания
    Новости Днепра
    12.12.2022 15:08
    Напали возле кафе: в Днепре посреди улицы избили мужчину до потери сознания

    В Днепре посреди улицы избили 33-летнего мужчину до потери сознания.…

    Последние новости

    Таких товарищей нам не нужно: Днепр может прекратить «дружбу и сотрудничество» с соседом
    Таких товарищей нам не нужно: Днепр может прекратить «дружбу и сотрудничество» с соседом

    В Днепре планируют разорвать соглашение о дружбе и сотрудничестве с белорусским городом Гомель. Соответствующий договор был заключен еще в 2018-м. И сейчас на территории Республики находится российская армия, оттуда же враг наносит ракетные удары по Украине.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Били из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии: ситуация на Днепропетровщине
    Били из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии: ситуация на Днепропетровщине

    Россияне всю ночь атаковали Никопольщину из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии. Держали под прицелом два города – Никополь и Марганец. Направили на жилые кварталы более 50 снарядов.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Новая Зеландия первой в мире запретит курение сигарет для следующего поколения
    Новая Зеландия первой в мире запретит курение сигарет для следующего поколения

    Табак в стране не будет продаваться легально людям, родившимся 1 января 2009 года или позже.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Сегодня простятся с нашим погибшим земляком
    Сегодня простятся с нашим погибшим земляком

    Младший сержант из Каменского Александр Николаевич Бочка погиб еще летом, а похоронят 14 декабря.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    В Днепропетровской области декоммунизировали еще 61 улицу и переулок
    В Днепропетровской области декоммунизировали еще 61 улицу и переулок

    13 декабря на 31 внеочередной сессии депутаты городского совета Павлогорада приняли решение, которым дали новые названия 46 улицам и 15 переулкам города.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Украинцы могут получить пенсию на кассах АТБ, Сильпо и других супермаркетов
    Украинцы могут получить пенсию на кассах АТБ, Сильпо и других супермаркетов

    Украинцы могут обналичивать денежные средства со своих банковских счетов на кассах супермаркетов. Такая возможность распространяется и на пенсионные выплаты. Альтернативой утомительным поискам банкоматов для украинских пенсионеров станет пенсия в кассе АТБ, Сильпо и других супермаркетов.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 14 декабря: в Днепре будет пасмурно и прохладно
    Погода на 14 декабря: в Днепре будет пасмурно и прохладно

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Днепряне могут увидеть звездопад Геминиды в ночь на 14 декабря
    Днепряне могут увидеть звездопад Геминиды в ночь на 14 декабря

    Ежегодный метеорный поток по силе уступает лишь августовским Персеидам.

    Вчера 23:22
    просмотров
    После вражеских обстрелов Днепропетровщины без света осталось 1 500 домов
    После вражеских обстрелов Днепропетровщины без света осталось 1 500 домов

    Вражеская армия дважды в день обстреляла Днепропетровский район. Ситуация безопасности остается напряженной.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Днепре на улице Шевченко на автомобиль упала большая ветка
    В Днепре на улице Шевченко на автомобиль упала большая ветка

    Сильный ветер, налипание мокрого снега и обледенение бушуют сейчас в Днепре. Вечером на улице Шевченко упала ветка из дерева, она повредила электросеть и автомобиль.

    Вчера 21:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх