Остались живы: двух женщин спасли в Днепре на пожаре

13 декабря, в 19:00, на «101» поступил вызов о пожаре на улице Воздухофлотская Новокодакского района Днепра, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Возгорание возникло в доме на первом этаже двухэтажки.

Во время ликвидации пожара чрезвычайники по выдвижной лестнице спасли женщину из квартиры на втором этаже. Еще одну жилицу дома вывели на свежий воздух по лестничной клетке и передали медикам дальнейшей госпитализации (предварительный диагноз – отравление продуктами горения).

В итоге огонь повредил вещи домашнего обихода и мебель в квартире на общей площади 12 кв. м.

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