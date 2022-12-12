В два раза дороже: сколько в магазинах Днепра стоит елка и сосна

Самую дешевую искусственную сосну можно купить за 200 грн. Она маленького «роста» — всего 50 см. Выглядит она довольно натурально, то, что она пластиковая в глаза не бросается, но все же, при близком рассмотрении это заметно.
Сосна «ростом» 90 см стоит 999 грн. веточки у нее пушистые, насыщенного зеленого цвета, есть варианты с «декором» в виде едва заметных белых точек на кончиках иголок.
Новогоднее деревце с длинными иголками и ростом 1,2 метра обойдется 1,3 тыс грн, если хотите, чтобы сосна была высотой полтора метра – нужно отдать 2 тыс грн. 1,8 метра обойдется в 3 тыс грн. 4 тыс грн попросят за сосну высотой 2,1 метр.
Все эти новогодние деревца сделаны из пластмассы, поливинилхлорида и резины. Они произведены в Украине. Стоит отметить, что сосна из Китая обойдется в среднем на 200 грн дешевле.
А вот среди дешевых елок самая простая обойдется в 450 грн. высота ее 60 см. внешне очень похожа на натуральное деревце, а ее «колючки» мягкие на ощупь, чтобы выдернуть иголку нужно постараться.
Полутораметровая елка обойдется почти в 800 грн. Это одна из самых недорогих моделей искусственного новогоднего дерева.
Украшенная шишками и «снегом» такого же роста елка стоит уже 1,4 тыс грн.
Голубая искусственная ель стоит 3,5 тыс грн. Ее высота 180 см. Иголки выглядят настоящие, мягкие на ощупь и внешне очень похожи на настоящие. Аналогичная по «росту» и внешнему виду, но с зелеными, а не голубоватыми иголками обойдется в 2,9 тыс грн.
Все это елки украинского производства. Сделаны они из литой пластмассы. Это значит, что иголки, пусть даже и пластиковые, с нее сыпаться не будут. Каждая ветка отлита в специальной форме и составляет единое целое. Сосны же сделаны другим способом и иголки с них могут осыпаться.
Любопытно, что китайская елка ростом 1,2 метра обойдется в 900 грн, что опять-таки дешевле, чем украинская, но объяснить такую цену легко, глядя на ее внешний вид. На настоящую такая елка не очень похожа.
Главное, чтобы при покупке новогоднее дерево можно будет пощупать, подергать за «иголки» и понюхать. Сделать это все нужно для того, чтобы определить ее качество. У хорошей елки или сосны иголки не должны выпадать, она не должна плохо пахнуть, быть грязной или неприятной на ощупь. На ветках не должно быть видно проволоки, а само деревце иметь сертификат пожарной безопасности.
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