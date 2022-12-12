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В два раза дороже: сколько в магазинах Днепра стоит елка и сосна

Сегодня 21:03
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Пока в Днепре только открываются уличные елочные базары, искусственные елки и сосны уже вовсю продаются в различных магазинах и на интернет-площадках. Новогодние деревья тут на любой вкус: от маленьких в 50 см высотой до огромных, ростом более 2-х метров. Журналисты dnepr.info узнали, сколько в этом году хотят за искусственную елку, и как их выбрать.

Новости Днепра про В два раза дороже: сколько в магазинах Днепра стоит елка и сосна

Цена сосны

Самую дешевую искусственную сосну можно купить за 200 грн. Она маленького «роста» — всего 50 см. Выглядит она довольно натурально, то, что она пластиковая в глаза не бросается, но все же, при близком рассмотрении это заметно. 

Новости Днепра про В два раза дороже: сколько в магазинах Днепра стоит елка и сосна

Сосна «ростом» 90 см стоит 999 грн. веточки у нее пушистые, насыщенного зеленого цвета, есть варианты с «декором» в виде едва заметных белых точек на кончиках иголок.

Новости Днепра про В два раза дороже: сколько в магазинах Днепра стоит елка и сосна

Новогоднее деревце с длинными иголками и ростом 1,2 метра обойдется 1,3 тыс грн, если хотите, чтобы сосна была высотой полтора метра – нужно отдать 2 тыс грн. 1,8 метра обойдется в 3 тыс грн. 4 тыс грн попросят за сосну высотой 2,1 метр.

Новости Днепра про В два раза дороже: сколько в магазинах Днепра стоит елка и сосна

Все эти новогодние деревца сделаны из пластмассы, поливинилхлорида и резины. Они произведены в Украине. Стоит отметить, что сосна из Китая обойдется в среднем на 200 грн дешевле.

Стоимость елки

А вот среди дешевых елок самая простая обойдется в 450 грн. высота ее 60 см. внешне очень похожа на натуральное деревце, а ее «колючки» мягкие на ощупь, чтобы выдернуть иголку нужно постараться.

Новости Днепра про В два раза дороже: сколько в магазинах Днепра стоит елка и сосна

Полутораметровая елка обойдется почти в 800 грн. Это одна из самых недорогих моделей искусственного новогоднего дерева.

Новости Днепра про В два раза дороже: сколько в магазинах Днепра стоит елка и сосна

Украшенная шишками и «снегом» такого же роста елка стоит уже 1,4 тыс грн.

Голубая искусственная ель стоит 3,5 тыс грн. Ее высота 180 см. Иголки выглядят настоящие, мягкие на ощупь и внешне очень похожи на настоящие. Аналогичная по «росту» и внешнему виду, но с зелеными, а не голубоватыми иголками обойдется в 2,9 тыс грн.

Новости Днепра про В два раза дороже: сколько в магазинах Днепра стоит елка и сосна

Все это елки украинского производства. Сделаны они из литой пластмассы. Это значит, что иголки, пусть даже и пластиковые, с нее сыпаться не будут. Каждая ветка отлита в специальной форме и составляет единое целое. Сосны же сделаны другим способом и иголки с них могут осыпаться.

Любопытно, что китайская елка ростом 1,2 метра обойдется в 900 грн, что опять-таки дешевле, чем украинская, но объяснить такую цену легко, глядя на ее внешний вид. На настоящую такая елка не очень похожа.

Новости Днепра про В два раза дороже: сколько в магазинах Днепра стоит елка и сосна

Как выбирать

Главное, чтобы при покупке новогоднее дерево можно будет пощупать, подергать за «иголки» и понюхать. Сделать это все нужно для того, чтобы определить ее качество. У хорошей елки или сосны иголки не должны выпадать, она не должна плохо пахнуть, быть грязной или неприятной на ощупь. На ветках не должно быть видно проволоки, а само деревце иметь сертификат пожарной безопасности.

 

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