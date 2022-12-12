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Дом на острове и проезжая часть в парке: ТОП-10 редких фото Днепра 1960-х годов

Сегодня 12:19
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Днепр стремительно меняется, за последние 5 лет кардинально изменились несколько его улиц, таких как Короленко, Яворницкого, появляются новые скверы и здания Старый город можно увидеть только на фото. Журналисты dnepr.info собрали подборку из ТОП-10 фото 1960-х годов, чтобы посмотреть, как раньше выглядели одни из самых популярных сегодня мест Днепра.

Новости Днепра про Дом на острове и проезжая часть в парке: ТОП-10 редких фото Днепра 1960-х годов

Сегодня тут находится жилмассив Победа. А когда-то эта территория была застроена частными небольшими домами возле которых была пристань. Пологий спуск к воде и пароходы исчезли с Мандрыковки с началом строительства набережной.

Новости Днепра про Дом на острове и проезжая часть в парке: ТОП-10 редких фото Днепра 1960-х годов

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Во время строительства набережной по ней проходили железнодорожные рельсы. Тут была одна из станций, а потом дорогу использовали для подвоза строительных материалов.

Новости Днепра про Дом на острове и проезжая часть в парке: ТОП-10 редких фото Днепра 1960-х годов

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Сегодня это одно из самых оживленных мест набережной. В любое время года тут можно встретить любителей погулять вдоль Днепра и бегунов. В 1960-х годах для этой территории все только начиналось.

Новости Днепра про Дом на острове и проезжая часть в парке: ТОП-10 редких фото Днепра 1960-х годов

Еще одно любимое горожанами место на набережной. Тут всегда полно народу, проводятся массовые гуляния в дни праздников. На фото – только построенный участок набережной в центре города и причал, откуда сегодня проводятся экскурсии по Днепру. Интересная деталь, территория ограждена деревянным забором.

Новости Днепра про Дом на острове и проезжая часть в парке: ТОП-10 редких фото Днепра 1960-х годов

Это фото сделано в той точки, где сегодня находятся жилые комплексы «Башни» и «Амстердам». Раньше район назывался «Каменья», а домики были небольшие и частные.

Новости Днепра про Дом на острове и проезжая часть в парке: ТОП-10 редких фото Днепра 1960-х годов

Долгое время на Монастырском острове жили люди. В начале 1960-х годов тут еще оставалось несколько семей, у них были дома, а в «город» они переправлялись с помощью лодок.

Новости Днепра про Дом на острове и проезжая часть в парке: ТОП-10 редких фото Днепра 1960-х годов

В этом фото главное не передний, а задний план. Присмотревшись можно увидеть, как по мосту через парк едет автобус. Проездной эта переправа была не долго, последние лет 40 по ней все ходят пешком.

Новости Днепра про Дом на острове и проезжая часть в парке: ТОП-10 редких фото Днепра 1960-х годов

Спустя всего 10-15 лет на месте небольших домиков, что на этом фото вырастет «Дом книги» и появятся огромные цветочные часы.

Новости Днепра про Дом на острове и проезжая часть в парке: ТОП-10 редких фото Днепра 1960-х годов

В Днепре долгое время существовал ипподром. На 1960-е годы пришлись его последние дни. Теперь тут многоквартирные дома, колледжи, магазины и государственные учреждения.

Новости Днепра про Дом на острове и проезжая часть в парке: ТОП-10 редких фото Днепра 1960-х годов

В конце 1960-х- начале 1970-х годов на стадионе в Днепре проводили «Авто Мото Родео», где каскадеры демонстрировали трюки, связанные с управлением автомобилями и мотоциклами. Проходили такие представления на главной спортивной арене Днепра.

Новости Днепра про Дом на острове и проезжая часть в парке: ТОП-10 редких фото Днепра 1960-х годов

фото: группы «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», «Ностальгия по Днепру», блог Артема Костюка

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Новости Днепра про Дом на острове и проезжая часть в парке: ТОП-10 редких фото Днепра 1960-х годовУкраїнська Новости Днепра про Дом на острове и проезжая часть в парке: ТОП-10 редких фото Днепра 1960-х годовРусский

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