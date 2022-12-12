Дом на острове и проезжая часть в парке: ТОП-10 редких фото Днепра 1960-х годов

Днепр стремительно меняется, за последние 5 лет кардинально изменились несколько его улиц, таких как Короленко, Яворницкого, появляются новые скверы и здания Старый город можно увидеть только на фото. Журналисты dnepr.info собрали подборку из ТОП-10 фото 1960-х годов, чтобы посмотреть, как раньше выглядели одни из самых популярных сегодня мест Днепра.

Сегодня тут находится жилмассив Победа. А когда-то эта территория была застроена частными небольшими домами возле которых была пристань. Пологий спуск к воде и пароходы исчезли с Мандрыковки с началом строительства набережной.

Во время строительства набережной по ней проходили железнодорожные рельсы. Тут была одна из станций, а потом дорогу использовали для подвоза строительных материалов.

Сегодня это одно из самых оживленных мест набережной. В любое время года тут можно встретить любителей погулять вдоль Днепра и бегунов. В 1960-х годах для этой территории все только начиналось.

Еще одно любимое горожанами место на набережной. Тут всегда полно народу, проводятся массовые гуляния в дни праздников. На фото – только построенный участок набережной в центре города и причал, откуда сегодня проводятся экскурсии по Днепру. Интересная деталь, территория ограждена деревянным забором.

Это фото сделано в той точки, где сегодня находятся жилые комплексы «Башни» и «Амстердам». Раньше район назывался «Каменья», а домики были небольшие и частные.

Долгое время на Монастырском острове жили люди. В начале 1960-х годов тут еще оставалось несколько семей, у них были дома, а в «город» они переправлялись с помощью лодок.

В этом фото главное не передний, а задний план. Присмотревшись можно увидеть, как по мосту через парк едет автобус. Проездной эта переправа была не долго, последние лет 40 по ней все ходят пешком.

Спустя всего 10-15 лет на месте небольших домиков, что на этом фото вырастет «Дом книги» и появятся огромные цветочные часы.

В Днепре долгое время существовал ипподром. На 1960-е годы пришлись его последние дни. Теперь тут многоквартирные дома, колледжи, магазины и государственные учреждения.

В конце 1960-х- начале 1970-х годов на стадионе в Днепре проводили «Авто Мото Родео», где каскадеры демонстрировали трюки, связанные с управлением автомобилями и мотоциклами. Проходили такие представления на главной спортивной арене Днепра.

фото: группы «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», «Ностальгия по Днепру», блог Артема Костюка

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