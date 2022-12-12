Дом на острове и проезжая часть в парке: ТОП-10 редких фото Днепра 1960-х годов

Сегодня тут находится жилмассив Победа. А когда-то эта территория была застроена частными небольшими домами возле которых была пристань. Пологий спуск к воде и пароходы исчезли с Мандрыковки с началом строительства набережной.
Во время строительства набережной по ней проходили железнодорожные рельсы. Тут была одна из станций, а потом дорогу использовали для подвоза строительных материалов.
Сегодня это одно из самых оживленных мест набережной. В любое время года тут можно встретить любителей погулять вдоль Днепра и бегунов. В 1960-х годах для этой территории все только начиналось.
Еще одно любимое горожанами место на набережной. Тут всегда полно народу, проводятся массовые гуляния в дни праздников. На фото – только построенный участок набережной в центре города и причал, откуда сегодня проводятся экскурсии по Днепру. Интересная деталь, территория ограждена деревянным забором.
Это фото сделано в той точки, где сегодня находятся жилые комплексы «Башни» и «Амстердам». Раньше район назывался «Каменья», а домики были небольшие и частные.
Долгое время на Монастырском острове жили люди. В начале 1960-х годов тут еще оставалось несколько семей, у них были дома, а в «город» они переправлялись с помощью лодок.
В этом фото главное не передний, а задний план. Присмотревшись можно увидеть, как по мосту через парк едет автобус. Проездной эта переправа была не долго, последние лет 40 по ней все ходят пешком.
Спустя всего 10-15 лет на месте небольших домиков, что на этом фото вырастет «Дом книги» и появятся огромные цветочные часы.
В Днепре долгое время существовал ипподром. На 1960-е годы пришлись его последние дни. Теперь тут многоквартирные дома, колледжи, магазины и государственные учреждения.
В конце 1960-х- начале 1970-х годов на стадионе в Днепре проводили «Авто Мото Родео», где каскадеры демонстрировали трюки, связанные с управлением автомобилями и мотоциклами. Проходили такие представления на главной спортивной арене Днепра.
фото: группы «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», «Ностальгия по Днепру», блог Артема Костюка
Читайте также:
Автор:
Жители и гости Днепра могут узнать расписание общественного транспорта с…
За минувшие сутки, 11 декабря, Вооруженные силы Украины отразили 11…
Тероборона Днепра уничтожила технику оккупантов в Донецкой области.
З 12 грудня між Кривим Рогом Дніпропетровської області та Новомосковським…
Сегодня, 12 декабря, в Днепре и области продолжают действовать экстренные отключения света.
Жители и гости Днепра могут узнать расписание общественного транспорта с помощью специального чат-бота.
Важно!
За минувшие сутки, 11 декабря, Вооруженные силы Украины отразили 11 атак россиян в Луганской и Донецкой областях. Россияне же продолжают варить как по линии разграничения, так и по гражданским городам.
Тероборона Днепра уничтожила технику оккупантов в Донецкой области.
З 12 грудня між Кривим Рогом Дніпропетровської області та Новомосковським починає курсувати безкоштовний автобус до Херсонщини.
Росіяни за ніч 12 грудня випустили більше 30 снарядів по Нікопольському району.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
Спасателям пришлось откачивать воду, чтобы жители могли свободно передвигаться.
В Каменском на улицах города заметили общественный транспорт, украшенный гирляндами. А в салоне автобуса стоит новогодняя елка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!