Залишилися живі: двох жінок врятували у Дніпрі на пожежі

13-го грудня, о 19:00, на «101» надійшов виклик про пожежу на вулиці Повітрофлотська Новокодацького району Дніпра, повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Займання виникло в оселі на першому поверсі двоповерхівки.

Під час ліквідації пожежі надзвичайники по висувній драбині врятували жінку з квартири на другому поверсі. Ще одну мешканку будинку вивели на свіже повітря по сходовій клітині та передали медикам подальшої госпіталізації (попередній діагноз – отруєння продуктами горіння).

У підсумку вогонь пошкодив речі домашнього вжитку та меблі в квартирі на загальній площі 12 кв. м.

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