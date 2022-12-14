Залишилися живі: двох жінок врятували у Дніпрі на пожежі

Займання виникло в оселі на першому поверсі двоповерхівки.
Під час ліквідації пожежі надзвичайники по висувній драбині врятували жінку з квартири на другому поверсі. Ще одну мешканку будинку вивели на свіже повітря по сходовій клітині та передали медикам подальшої госпіталізації (попередній діагноз – отруєння продуктами горіння).
У підсумку вогонь пошкодив речі домашнього вжитку та меблі в квартирі на загальній площі 12 кв. м.
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