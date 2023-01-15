OSINT-расследователи установили причастных к ракетному удару в Днепре: кто они

Расследователи установили имена всех, кто мог быть причастен к ракетному удару по Днепру.

OSINT-расследователи Molfar обнародовали данные 44 россиян, причастных к ракетному удару в Днепре.

Целью расследователей было установить командиров экипажей стратегических бомбардировщиков, совершавших пуски ракет, и летчиков, которые в момент пуска сидели за штурвалами.

В перечне все причастны к ракетным обстрелам, в том числе: заправлявшие самолеты и ракеты перед пуском и лица, прямо связанные с этим авиационным полком, но не принадлежащие к его составу.

Расследователи отметили, что это тот самый авиационный полк, который совершил террористический обстрел ТЦ «Амстор» в городе Кременчуг — 27 июня 2022 года. Тогда доказательства OSINT-сообщества Molfar, что это был спланированный террористический акт российской федерации, опубликовало западное СМИ The Guardian.

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