Во Львове во время ракетного обстрела погиб легендарный баскетболист «Днепра»

Погиб легендарный баскетболист и известный тренер Виктор Кобзистый.

Во время российской атаки во Львов 29 декабря погиб известный баскетболист Виктор Кобзистый.

Сначала во Львовской ОВА сообщали о смерти 44-летнего мужчины, а впоследствии начальник управления спорта Львовского городского совета Антон Никулин сообщил, что это был тренер Виктор Кобзистый.

Сегодня во время коварного обстрела рашистскими ракетами нашего города погиб Виктор Кобзистый — украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса. Соболезнование близким и родным, – говорится в сообщении.

Виктор родом из Кременчуга в Полтавской области, но долгое время жил на Днепропетровщине, где несколько лет играл в «Днепре», а также выступал за сборную Украины в Чемпионате Европы с 2001 и 2005 гг. Завершил карьеру игрока летом 2011 года.

После этого работал ассистентом главного тренера киевского «Будивельника», а с 2014 — главным тренером «ДнепрАЗОТ» в Каменском. С 2015 года — был президентом БК «Кремень».

У Виктора Кобзистого осталась жена и два сына.

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