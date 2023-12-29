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Во Львове во время ракетного обстрела погиб легендарный баскетболист «Днепра»

Сегодня 17:04
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Погиб легендарный баскетболист и известный тренер Виктор Кобзистый.

Новости Днепра про Во Львове во время ракетного обстрела погиб легендарный баскетболист

Во время российской атаки во Львов 29 декабря погиб известный баскетболист Виктор Кобзистый.

Сначала во Львовской ОВА сообщали о смерти 44-летнего мужчины, а впоследствии начальник управления спорта Львовского городского совета Антон Никулин сообщил, что это был тренер Виктор Кобзистый.

Сегодня во время коварного обстрела рашистскими ракетами нашего города погиб Виктор Кобзистый — украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса. Соболезнование близким и родным, – говорится в сообщении.

Виктор родом из Кременчуга в Полтавской области, но долгое время жил на Днепропетровщине, где несколько лет играл в «Днепре», а также выступал за сборную Украины в Чемпионате Европы с 2001 и 2005 гг. Завершил карьеру игрока летом 2011 года.

Новости Днепра про Во Львове во время ракетного обстрела погиб легендарный баскетболист

После этого работал ассистентом главного тренера киевского «Будивельника», а с 2014 — главным тренером «ДнепрАЗОТ» в Каменском. С 2015 года — был президентом БК «Кремень».

У Виктора Кобзистого осталась жена и два сына.

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