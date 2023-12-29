Во Львове во время ракетного обстрела погиб легендарный баскетболист «Днепра»

Во время российской атаки во Львов 29 декабря погиб известный баскетболист Виктор Кобзистый.
Сначала во Львовской ОВА сообщали о смерти 44-летнего мужчины, а впоследствии начальник управления спорта Львовского городского совета Антон Никулин сообщил, что это был тренер Виктор Кобзистый.
Сегодня во время коварного обстрела рашистскими ракетами нашего города погиб Виктор Кобзистый — украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса. Соболезнование близким и родным, – говорится в сообщении.
Виктор родом из Кременчуга в Полтавской области, но долгое время жил на Днепропетровщине, где несколько лет играл в «Днепре», а также выступал за сборную Украины в Чемпионате Европы с 2001 и 2005 гг. Завершил карьеру игрока летом 2011 года.
После этого работал ассистентом главного тренера киевского «Будивельника», а с 2014 — главным тренером «ДнепрАЗОТ» в Каменском. С 2015 года — был президентом БК «Кремень».
У Виктора Кобзистого осталась жена и два сына.
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