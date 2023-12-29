У Львові під час ракетного обстрілу загинув легендарний баскетболіст “Дніпра”

Загинув легендарний баскетболіст та відомий тренер Віктор Кобзистий.

Під час російської атаки на Львів 29 грудня загинув відомий баскетболіст Віктор Кобзистий.

Спочатку в Львівській ОВА повідомляли про смерть 44-річного чоловіка, а згодом начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін повідомив, що це був тренер Віктор Кобзистий.

— Сьогодні під час підступного обстрілу рашистськими ракетами нашого міста загинув Віктор Кобзистий — український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу. Співчуття близьким та рідним, – йдеться у повідомленні.

Віктор родом з Кременчука на Полтавщині, а тривалий час жив на Дніпропетровщині, де кілька років грав у “Дніпрі”, а також виступав за збірну України у Чемпіонаті Європи з 2001 та 2005 рр. Завершив кар’єру гравця влітку 2011 року.

Після цього працював асистентом головного тренера київського “Будівельника”, а з 2014 — головним тренером “ДніпроАЗОТ” у Кам’янському. З 2015 року — був президентом БК “Кремінь”.

У Віктора Кобзистого залишилася дружина і двоє синів.

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