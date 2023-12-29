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У Львові під час ракетного обстрілу загинув легендарний баскетболіст “Дніпра”

Сьогодні 17:04
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Загинув легендарний баскетболіст та відомий тренер Віктор Кобзистий.

Новости Днепра про У Львові під час ракетного обстрілу загинув легендарний баскетболіст

Під час російської атаки на Львів 29 грудня загинув відомий баскетболіст Віктор Кобзистий.

Спочатку в Львівській ОВА повідомляли про смерть 44-річного чоловіка, а згодом начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін повідомив, що це був тренер Віктор Кобзистий. 

— Сьогодні під час підступного обстрілу рашистськими ракетами нашого міста загинув Віктор Кобзистий — український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу. Співчуття близьким та рідним, – йдеться у повідомленні.
 

Віктор родом з Кременчука на Полтавщині, а тривалий час жив на Дніпропетровщині, де кілька років грав у “Дніпрі”, а також виступав за збірну України у Чемпіонаті Європи з 2001 та 2005 рр. Завершив кар’єру гравця влітку 2011 року.

Новости Днепра про У Львові під час ракетного обстрілу загинув легендарний баскетболіст

Після цього працював асистентом головного тренера київського “Будівельника”, а з 2014 — головним тренером “ДніпроАЗОТ” у Кам’янському. З 2015 року — був президентом БК “Кремінь”.

У Віктора Кобзистого залишилася дружина і двоє синів.

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