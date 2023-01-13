В Днепре за минувшие сутки 6 переселенок стали мамами

Некоторые из них временно были в нашем городе и отправились дальше – на запад. Но большинство остались, чтобы быть поближе к дому и вернуться сразу туда, как только это будет возможным.
Сейчас в Днепре переселенцы не только живут, но и открывают собственный бизнес, центры помощи таким, как они и т.д. А также переселенцы создают семьи и рожают детей.
Так, только за минувшие сутки в Днепре женщины-переселенки родили 6 младенцев.
Об этом сообщает Днепровский городской совет.
Всего за вчера в роддомах города на свет появились 18 детей. Из них 8 девочек и 10 мальчиков.
Дай, Господи, всем детям здоровья, счастья и мирного неба над головой! Жизнь победит.
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