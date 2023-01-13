В Днепре раздают кучу телевизоров «за спасибо»

В Днепре бесплатно раздают телевизоры. Такую необычную акцию устроили сотрудники днепровского музея «Машины времени». Об этом они рассказали на своей странице на фейсбуке.
Правда, телевизоры не новые, а довольно старенькие. В музей их привезли для съемок клипа, но артисты не захотели забирать реквизит и оставили в Днепре.
Сотрудники музея решили раздать телевизоры бесплатно. Если их никто не заберет – технику утилизируют.
Нуждаешься — забирай! Раздаем TV за «спасибо!» Остатки будут утилизированы, — отмечено в объявлении.
Забрать телевизор можно в музее «Машины времени» по улице Мандрыковская, 44.
Музейщики в комментариях к сообщению отметили, что процесс идет, и телевизоров осталось мало.
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Яна Юхименко
Автор:
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