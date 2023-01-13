В Днепре раздают кучу телевизоров «за спасибо»

В Днепре раздают бесплатные телевизоры.

В Днепре бесплатно раздают телевизоры. Такую необычную акцию устроили сотрудники днепровского музея «Машины времени». Об этом они рассказали на своей странице на фейсбуке.

Правда, телевизоры не новые, а довольно старенькие. В музей их привезли для съемок клипа, но артисты не захотели забирать реквизит и оставили в Днепре.

Сотрудники музея решили раздать телевизоры бесплатно. Если их никто не заберет – технику утилизируют.