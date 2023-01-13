Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре раздают кучу телевизоров «за спасибо»

Сегодня 16:38
просмотров

В Днепре раздают бесплатные телевизоры.

Новости Днепра про В Днепре раздают кучу телевизоров

В Днепре бесплатно раздают телевизоры. Такую необычную акцию устроили сотрудники днепровского музея «Машины времени». Об этом они рассказали на своей странице на фейсбуке.

Правда, телевизоры не новые, а довольно старенькие. В музей их привезли для съемок клипа, но артисты не захотели забирать реквизит и оставили в Днепре.

Сотрудники музея решили раздать телевизоры бесплатно. Если их никто не заберет – технику утилизируют.

Нуждаешься — забирай! Раздаем TV за «спасибо!» Остатки будут утилизированы, — отмечено в объявлении.

 

Новости Днепра про В Днепре раздают кучу телевизоров

Забрать телевизор можно в музее «Машины времени» по улице Мандрыковская, 44.

Музейщики в комментариях к сообщению отметили, что процесс идет, и телевизоров осталось мало.

Новости Днепра про В Днепре раздают кучу телевизоров

Читайте также:

 

Новости Днепра про В Днепре раздают кучу телевизоров Українська Новости Днепра про В Днепре раздают кучу телевизоров Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре в зоомагазине кошек держат в тесном аквариуме для рыб и кормят отходами
    Новости Днепра
    Сегодня 16:12
    В Днепре в зоомагазине кошек держат в тесном аквариуме для рыб и кормят отходами

    В Днепре владелица зоомагазина издевается над животными.

    Иностранец, разгромивший кафе в центре Днепра, 5 лет жил в городе незаконно
    Новости Днепра
    Сегодня 15:13
    Иностранец, разгромивший кафе в центре Днепра, 5 лет жил в городе незаконно

    В истории с мужчиной, разгромившим кофейню в центре Днепра, неожиданное…

    С плесенью, старые и с печатями: какую валюту не примут в обменниках Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 14:37
    С плесенью, старые и с печатями: какую валюту не примут в обменниках Днепра

    Банки в Днепре не всегда могут принять доллары на обмен.…

    Зимнее чудо: под Днепром нашли гриб иудино ухо
    Новости Днепра
    Сегодня 13:28
    Зимнее чудо: под Днепром нашли гриб иудино ухо

    Преимущественно этот гриб можно найти с марта по ноябрь.

    Последние новости

    В Днепре в зоомагазине кошек держат в тесном аквариуме для рыб и кормят отходами
    В Днепре в зоомагазине кошек держат в тесном аквариуме для рыб и кормят отходами

    В Днепре владелица зоомагазина издевается над животными.

    Сегодня 16:12
    просмотров
    Иностранец, разгромивший кафе в центре Днепра, 5 лет жил в городе незаконно
    Иностранец, разгромивший кафе в центре Днепра, 5 лет жил в городе незаконно

    В истории с мужчиной, разгромившим кофейню в центре Днепра, неожиданное продолжение. Как оказалось, он иностранец и уже пять лет живет в городе незаконно.

    Сегодня 15:13
    просмотров
    В МИД ответили на слухи о том, что Украина просила ЕС не накладывать санкции на Беларусь
    В МИД ответили на слухи о том, что Украина просила ЕС не накладывать санкции на Беларусь

    Украинский МИД ответил на сообщение о том, что это Украина препятствует наложению санкций на Беларусь

    Сегодня 14:37
    0
    просмотров
    С плесенью, старые и с печатями: какую валюту не примут в обменниках Днепра
    С плесенью, старые и с печатями: какую валюту не примут в обменниках Днепра

    Банки в Днепре не всегда могут принять доллары на обмен. Речь идет о тех деньгах, на которых есть повреждения, печати, следы изношенности, плесень или они были выпущены до 1996 года. Либо просят за их обмен дополнительную «комиссию». Насколько это правомерно…

    Сегодня 14:37
    просмотров
    Попрощаются завтра: в Запорожской области в бою с врагом погиб воин из Каменского
    Попрощаются завтра: в Запорожской области в бою с врагом погиб воин из Каменского

    Вечная слава Герою!

    Сегодня 14:31
    0
    просмотров
    Житель Кривого Рога застрелил дворняжку: как наказали живодера
    Житель Кривого Рога застрелил дворняжку: как наказали живодера

    В Днепропетровской области мужчина застрелил собаку.

    Сегодня 13:58
    просмотров
    Зимнее чудо: под Днепром нашли гриб иудино ухо
    Зимнее чудо: под Днепром нашли гриб иудино ухо

    Преимущественно этот гриб можно найти с марта по ноябрь.

    Сегодня 13:28
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине женщина чуть не сгорела заживо из-за керосиновой лампы
    На Днепропетровщине женщина чуть не сгорела заживо из-за керосиновой лампы

    В Верходнепровске 64-летняя женщина опрокинула керосиновую лампу и получила ожоги

    Сегодня 13:04
    просмотров
    В Днепре на Роторной нашли мертвыми женщину и 5-летнего мальчика: что известно
    В Днепре на Роторной нашли мертвыми женщину и 5-летнего мальчика: что известно

    Вчера, 12 января, в доме по улице Роторной нашли мертвыми женщину и 5-летнего мальчика.

    Сегодня 12:44
    0
    просмотров
    В Днепре более 40 улиц осталось без отопления
    В Днепре более 40 улиц осталось без отопления

    В Днепре без отопления сотни домов.

    Сегодня 12:09
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх