У Дніпрі за минулу добу 6 переселенок стали мамами

З початком повномасштабного вторгнення росії Дніпро прийняв дуже багато переселенців із зон, де тривають активні бойові дії.

Деякі з них тимчасово були у нашому місті і вирушили далі – на захід. Але більшість залишилися, щоб бути ближче до домівки і повернутися відразу туди, як тільки це буде можливим.

Зараз у Дніпрі переселенці не тільки живуть, а й відкривають власний бізнес, центри з допомоги таким, як вони тощо. А також переселенці створюють родини та народжують дітей.

Так, тільки за минулу добу у Дніпрі жінки-переселенки народили 6 немовлят.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Загалом за вчора у пологових будинках міста на світ з’явилися 18 дітей. З них 8 дівчаток та 10 хлопчиків.

Дай, Боже, усім дітям здоров’я, щастя та мирного неба над головою! Життя переможе.

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