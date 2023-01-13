В Днепре в зоомагазине кошек держат в тесном аквариуме для рыб и кормят отходами

По словам девушки, в одном из зоомагазинов содержат кошек в тесном аквариуме для рыбок, а кормят испорченной пищей. Поэтому котики, которым все же удается сбежать из магазина к новым хозяевам, часто нуждаются в помощи ветеринаров, а некоторые умирают от тяжелых болезней. В таких «спартанских» условиях живут не только кошки. Днепряне утверждают, что владелица магазина мучает и других животных.
Она не позволяет их фотографировать, а на замечания реагирует агрессивно. Автор сообщения отметила, что зоомагазин находится на левом берегу города на рынке «Березинский».
Как оказалось, женщина уже 13 лет занимается продажей животных и этот магазин не раз попадал в скандалы. По словам местных жителей, к владелице уже не раз наведывалась полиция и зоозащитники, однако это не подействовало, и она продолжает мучить пушистиков.
Вот так и тесном аквариуме для рыб живут коты.
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