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  • Попрощаются завтра: в Запорожской области в бою с врагом погиб воин из Каменского

Попрощаются завтра: в Запорожской области в бою с врагом погиб воин из Каменского

Сегодня 14:31
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Вечная слава Герою!

Новости Днепра про Попрощаются завтра: в Запорожской области в бою с врагом погиб воин из Каменского

10 января в Запорожской области от полученных в бою ранений погиб cержант Завгородний Руслан Станиславович. Ему было 48 лет.

Об этом сообщает городской голова Каменского Андрей Белоусов.

Руслан родился 28 февраля 1974 в Днепродзержинске. В 1992 году окончил ПТУ №4. Проходил срочную военную службу с 1992 по 1994 год. Долгое время работал в ДДТЭК и тренером Каменского лучного клуба «СКИФ». Окончил в 2022 году Каменский колледж физического воспитания. Призван в ряды ВСУ по мобилизации 9 ноября 2022 года.

У него осталась дочь.

Попрощаются с Героем завтра, 14 января, в 13:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (улица С. Слисаренко, 34). Похоронят воина в 14:00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.

Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям погибшего защитника. Светлая память!

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