Попрощаются завтра: в Запорожской области в бою с врагом погиб воин из Каменского

10 января в Запорожской области от полученных в бою ранений погиб cержант Завгородний Руслан Станиславович. Ему было 48 лет.
Об этом сообщает городской голова Каменского Андрей Белоусов.
Руслан родился 28 февраля 1974 в Днепродзержинске. В 1992 году окончил ПТУ №4. Проходил срочную военную службу с 1992 по 1994 год. Долгое время работал в ДДТЭК и тренером Каменского лучного клуба «СКИФ». Окончил в 2022 году Каменский колледж физического воспитания. Призван в ряды ВСУ по мобилизации 9 ноября 2022 года.
У него осталась дочь.
Попрощаются с Героем завтра, 14 января, в 13:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (улица С. Слисаренко, 34). Похоронят воина в 14:00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.
Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям погибшего защитника. Светлая память!
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