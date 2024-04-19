Снова ударили ракетой Х-22, количество жертв может возрасти: Филатов объявил траур в Днепре

В Днепре 20 апреля объявили Днем траура.

Борис Филатов сообщил, что «прилет» произошел в огромное многоподъездное здание на площади Вокзальной. Мэр отметил, что количество жертв может возрасти, но подробностей пока не разглашает.

Суббота, 20 апреля, будет Днем траура в Днепре. Мэр обнародовал соответствующее распоряжение.

Уважаемые днепряне, сообщаю, что распоряжением городского головы завтра в Днепре объявлен траур, — написал Филатов.

Предварительно по жилой застройке могли ударить ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосцев. Дом, пострадавший от прилета, достаточно большой по размеру и имеет много подъездов, поэтому оружие избрало его, как цель, отметил Филатов.

Эта ракета имеет инерционную систему наведения и выбирает в открытом океане большой объект. Когда идет эскадра боевых кораблей, она ищет наибольшую цель – то есть авианосец. Поэтому последний раз Х-22 попала в огромное здание на Победе, 118, а также по ТРЦ «Амстор» в Кременчуге. В любом случае использовать такие ракеты для обстрелов городов и жилой застройки – это сознательное военное преступление, — написал Филатов.

Это чудо, что не пострадало больше людей.

Буквально чудо, что количество жертв не измеряется десятками, как когда они убили в Днепре 46 человек, а сравнительно невелико, — пишет Филатов.

20 апреля в городе должны будут отменить развлекательные мероприятия и приспустить флаги.

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