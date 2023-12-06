На Днепропетровщине и еще в двух областях во время движения обворовывали грузовики

Житель Кременчуга в Полтавской области обворовывал дальнобойщиков на территории Кировоградской и Днепропетровской областей.

Как сообщили в пресс-службе Кировоградской прокуратуры, житель Полтавщины вместе с друзьями обворовывал дальнобойщиков, которые везли товар через Днепропетровскую и Кировоградскую области. «Пираты» передвигались на легковом автомобиле, а грузовики останавливали ночью. Урвать удавалось продовольствие, гигиенические средства и другие товары, которые должны были продавать в магазинах.

Угнанное имущество перевозили на собственных автомобилях в Кременчуг, где хранили в арендованных гаражах, которые подготовили заранее. После этого договаривались с друзьями, сбывавшими вещи местным предпринимателям.

Для краж использовали машину с уничтоженными номерами узлов и агрегатов, а для конспирации даже меняли номерные знаки.

Судя по фото, которое публикует полиция, кради в основном продукты. Консервы, вода и сосиски.

Разоблачили «пиратов» правоохранители Кировоградщины.

В ходе расследования правоохранители провели около 30 обысков. По местам жительства злоумышленников и сбыта похищенного имущества изъяли доказательства. Проверяется причастность этих лиц к совершению аналогичных преступлений.

В настоящее время участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч.4 ст.185 (кража) УК Украины и избраны меры пресечения содержания под стражей. За совершенное им грозит до восьми лет лишения свободы.

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