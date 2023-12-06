Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине и еще в двух областях во время движения обворовывали грузовики

На Днепропетровщине и еще в двух областях во время движения обворовывали грузовики

Сегодня 22:03
просмотров

Житель Кременчуга в Полтавской области обворовывал дальнобойщиков на территории Кировоградской и Днепропетровской областей.

Новости Днепра про На Днепропетровщине и еще в двух областях во время движения обворовывали грузовики

Как сообщили в пресс-службе Кировоградской прокуратуры, житель Полтавщины вместе с друзьями обворовывал дальнобойщиков, которые везли товар через Днепропетровскую и Кировоградскую области. «Пираты» передвигались на легковом автомобиле, а грузовики останавливали ночью. Урвать удавалось продовольствие, гигиенические средства и другие товары, которые должны были продавать в магазинах.

Угнанное имущество перевозили на собственных автомобилях в Кременчуг, где хранили в арендованных гаражах, которые подготовили заранее. После этого договаривались с друзьями, сбывавшими вещи местным предпринимателям.

Для краж использовали машину с уничтоженными номерами узлов и агрегатов, а для конспирации даже меняли номерные знаки.

Судя по фото, которое публикует полиция, кради в основном продукты. Консервы, вода и сосиски.

Новости Днепра про На Днепропетровщине и еще в двух областях во время движения обворовывали грузовики

Разоблачили «пиратов» правоохранители Кировоградщины.

В ходе расследования правоохранители провели около 30 обысков. По местам жительства злоумышленников и сбыта похищенного имущества изъяли доказательства. Проверяется причастность этих лиц к совершению аналогичных преступлений.

В настоящее время участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч.4 ст.185 (кража) УК Украины и избраны меры пресечения содержания под стражей. За совершенное им грозит до восьми лет лишения свободы.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине и еще в двух областях во время движения обворовывали грузовикиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине и еще в двух областях во время движения обворовывали грузовикиРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре слышали взрыв: что известно
Новости Днепра
Сегодня 17:11
В Днепре слышали взрыв: что известно

Тревога продолжается, будьте в безопасных местах!

Житель Днепра пытался обокрасть ТЦ «Метро»
Новости Днепра
Сегодня 13:47
Житель Днепра пытался обокрасть ТЦ «Метро»

Днепрянина поймали на попытке кражи из торгового центра.

В Днепре в реке обнаружили утопленника: комментарий полиции
Новости Днепра
Сегодня 11:48
В Днепре в реке обнаружили утопленника: комментарий полиции

Тело было в 2 метрах от берега.

На Днепропетровщине на блокпосте остановили сразу 5 автомобилей с оружием и боеприпасами
Новости Днепра
Сегодня 11:32
На Днепропетровщине на блокпосте остановили сразу 5 автомобилей с оружием и боеприпасами

Нацгвардейцы на блокпосту в пяти автомобилях обнаружили боеприпасы.

Последние новости

Заводом на Днепропетровщине, долей которого владеет РФ, «заинтересовался» СНБО
Заводом на Днепропетровщине, долей которого владеет РФ, «заинтересовался» СНБО

Совет национальной безопасности и обороны включил Днепровский металлургический комбинат в Каменском в список активов, которые должны изъять у резидентов РФ.

Сегодня 21:35
3
просмотров
В Днепре встретились Святой Николай и Гринч (ФОТО)
В Днепре встретились Святой Николай и Гринч (ФОТО)

В парках Днепра можно было встретить Святого Николая и Гринча.

Сегодня 20:53
3
просмотров
Пытался проскочить: в Днепре автомобиль залетел под трамвай (ВИДЕО)
Пытался проскочить: в Днепре автомобиль залетел под трамвай (ВИДЕО)

В Днепре произошло ДТП с трамваем.

Сегодня 20:05
3
просмотров
Женщин больше: из всех переселенцев на Днепропетровщине только пятая часть — мужчины
Женщин больше: из всех переселенцев на Днепропетровщине только пятая часть — мужчины

В Днепропетровской области проживает 400 тысяч переселенцев, из них только пятая часть - мужчины.

Сегодня 19:29
0
просмотров
В Днепре 7 декабря ряд домов будет без отопления
В Днепре 7 декабря ряд домов будет без отопления

В Днепре в четверг, 7 декабря, не будет отопления.

Сегодня 18:42
5
просмотров
Взрыв в Днепре 6 декабря: в ОВА сообщили детали
Взрыв в Днепре 6 декабря: в ОВА сообщили детали

К вечеру в Днепре слышали звуки взрывов.

Сегодня 17:47
8
просмотров
Циклон из Турции забросает Украину снегом: будет ли метель в Днепре
Циклон из Турции забросает Украину снегом: будет ли метель в Днепре

В Днепре из-за циклона из Турции ожидают снегопад.

Сегодня 17:41
4
просмотров
В россии нашли мертвым экс-депутата ВР Илью Киву
В россии нашли мертвым экс-депутата ВР Илью Киву

Сегодня, 6 декабря, российские СМИ сообщили, что в Подмосковье нашли мертвым предателя Украины, бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву.

Сегодня 17:32
5
просмотров
В Днепре продают легендарный пивбар «Цепи»: он был открыт в 1980-х
В Днепре продают легендарный пивбар «Цепи»: он был открыт в 1980-х

В Днепре продают помещение, где ранее находился легендарный пивбар «Цепи». Оно расположено возле памятника Полю. Открытый в 1980-х годах пивбар сразу стал любимым местом времяпровождения футбольных фанатов и любителей играть в карты. Свое название бар получил из-за необычного оформления: столы…

Сегодня 17:12
8
просмотров
В Днепре слышали взрыв: что известно
В Днепре слышали взрыв: что известно

Тревога продолжается, будьте в безопасных местах!

Сегодня 17:11
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх