Разоблачили «политэксперта»-предателя, оправдывающего российские удары по Днепру

СБУ разоблачила в Полтаве политэксперта, оправдывающего российские удары по гражданским в Украине.

Полтавец работал на РосСМИ и готовил заказные статьи для российских интернет-изданий. По мнению Службы безопасности Украины, задержавшей российского агента, предатель устраивал информационные диверсии против Украины.

По заказу российских спецслужб предатель написал более 60 статей, где оправдывал удары РФ по гражданским объектам. Материалы публиковали в росСМИ, к примеру «одна семья» и «фонд стратегической культуры».

Эти информресурсы функционируют как международные рупоры Кремля для распространения враждебной пропаганды на западные страны, отмечает СБУ. Основная задача российского агента – отбелить оправдать воздушные атаки на Украину, повлекшие многочисленные человеческие жертвы.

В частности, речь идет о заказных материалах по вражеским ударам по торговому центру в Кременчуге, многоквартирном доме в Днепре и массированных обстрелах энергообъектов в Киеве.

В статьях предатель пытался дискредитировать командование и бойцов украинских войск перед иностранными партнерами нашего государства. Для маскировки преступной деятельности фигурант использовал псевдонимы Андрей Уваров, Игорь Логинов и Петр Жарков.

За свою работу предатель получил 250 тысяч гривен.

Кроме работы на РосСМИ, полтавчанин создал и возглавил в областном центре прокремлевскую общественную организацию под названием «российская община Полтавщины».

Таким образом, он попал в поле зрения российской разведки, которая дистанционно привлекла его к негласному сотрудничеству.

Предателю теперь грозит пожизненное заключение.

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