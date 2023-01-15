OSINT-розслідувачі встановили причетних до ракетного удару в Дніпрі: хто вони

Розслідувачі встановили імена всіх хто міг бути причетним до ракетного удару по Дніпру.

OSINT-розслідувачі Molfar оприлюднили дані 44 росіян, причетних до ракетного удару в Дніпрі.

Метою розслідувачів було встановити командирів екіпажів стратегічних бомбардувальників, які здійснювали пуски ракет, і льотчиків що в момент пуску сиділи за штурвалами.

У переліку всі причетні до ракетного обстрілу, у тому числі: ті, хто заправляв літаки та ракети перед пуском та особи, які прямо пов’язані з цим авіаційним полком, але не належать до його складу.

Розслідувачі зазначили, що це той самий авіаційний полк, який скоїв терористичний обстріл ТЦ “Амстор” в місті Кременчук – 27 червня 2022 року. Тоді докази OSINT-спільноти Molfar, що це був спланований терористичний акт російської федерації, опублікувало західне медіа The Guardian.

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