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  • У Дніпрі в зоомагазині котів тримають в тісному акваріумі для риб та годують відходами

У Дніпрі в зоомагазині котів тримають в тісному акваріумі для риб та годують відходами

Сьогодні 16:12
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У Дніпрі власниця зоомагазину знущається з тварин.

Новости Днепра про У Дніпрі в зоомагазині котів тримають в тісному акваріумі для риб та годують відходами

Про це розповіла дніпрянка на своїй сторінці в інстаграмі.
 
За словами дівчини, в одному із зоомагазинів тримають котів в тісному акваріумі для рибок, а годують зіпсованою їжею. Через це котики, яким все-таки вдається втекти з магазину до нових господарів, часто потребують допомоги ветеринарів, а деякі помирають від тяжких хвороб. У таких “спартанських” умовах живуть не тільки коти. Дніпряни стверджують, що власниця магазину мучить і інших тварин.
 
Вона не дозволяє їх фотографувати, а на зауваження реагує агресивно. Авторка допису зазначила, що зоомагазин знаходиться на лівому березі міста на ринку “Березинський”.
 

Новости Днепра про У Дніпрі в зоомагазині котів тримають в тісному акваріумі для риб та годують відходами

Як виявилося, жінка вже 13 років займається продажем тварин і цей магазин не одноразово потрапляв в скандали. За словами місцевих мешканців, до власниці вже не раз навідувалася поліція та зоозахисники, проте це не подіяло і вона продовжує мучити пухнастиків.
 
Ось так і тісному акваріумі для риб живуть коти:
 

Новости Днепра про У Дніпрі в зоомагазині котів тримають в тісному акваріумі для риб та годують відходами

Дніпряни пропонують забрати тварин у горе-власниці силою та закрити магазин. Наразі авторка допису хоче, щоб ця історія набула розголосу та довести цю справу до кінця.

 

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Новости Днепра про У Дніпрі в зоомагазині котів тримають в тісному акваріумі для риб та годують відходамиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі в зоомагазині котів тримають в тісному акваріумі для риб та годують відходамиРусский

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