Помер легендарний актор та заслужений артист України Вахтан Кікабідзе

Про смерть артиста стало відомо 15 січня. Вахтану Кікабідзе було 84 роки.

Про це повідомляє Mtavari.

Більшості він відомий своєю акторською діяльністю. Кікабідзе грав у радянських фільмах, зокрема в «Міміно», був лауреатом Державної премії СРСР та мав багато інших нагород — радянських, грузинських та російських.

На міжнародному кінофестивалі “Картахан-70” митець отримав нагороду за найкраще виконання чоловічої ролі у фільмі “Не впадай у відчай” 1969 року. Також отримав державну премію за фільм “Міміно” 1978 року.

У 2013 році Вахтанг Кікабідзе отримав звання народного артиста України.

Після вторгнення росії в Грузію у 2008 році відмовився від російських нагород та більше ніколи не їздив до Росії. Після початку війни 2014 року він активно підтримував Україну, приїжджав на гастролі, а в 2019 році давав концерти в містах підконтрольного Україні Донбасу. Уже після початку повномасштабної війни під час своїх виступів збирав гроші для ЗСУ.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: