Помер легендарний актор та заслужений артист України Вахтан Кікабідзе

Про це повідомляє Mtavari.
Більшості він відомий своєю акторською діяльністю. Кікабідзе грав у радянських фільмах, зокрема в «Міміно», був лауреатом Державної премії СРСР та мав багато інших нагород — радянських, грузинських та російських.
На міжнародному кінофестивалі “Картахан-70” митець отримав нагороду за найкраще виконання чоловічої ролі у фільмі “Не впадай у відчай” 1969 року. Також отримав державну премію за фільм “Міміно” 1978 року.
У 2013 році Вахтанг Кікабідзе отримав звання народного артиста України.
Після вторгнення росії в Грузію у 2008 році відмовився від російських нагород та більше ніколи не їздив до Росії. Після початку війни 2014 року він активно підтримував Україну, приїжджав на гастролі, а в 2019 році давав концерти в містах підконтрольного Україні Донбасу. Уже після початку повномасштабної війни під час своїх виступів збирав гроші для ЗСУ.
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