Будівництво призупинили у лютому: як зараз виглядають майбутні станції метро у Дніпрі (ФОТО)

До початку повномасштабного вторгнення рф у Дніпрі активно будували нову гілку метро.

Але з лютого 2022 року роботи довелося призупинити.

Як зараз виглядають недобудовані станції метро, показали в КП “Дніпровський метрополітен”.

Нагадаємо, у Дніпрі будують три нові станції: «Театральна», «Центральна» та «Музейна».

Коли саме їх відкриють – поки точно невідомо.

Тут можна ознайомитися, як будуть виглядати майбутні станції метро.

Зазначимо, зараз у місті функціонують шість станцій підземки: Покровська, Проспект Свободи, Заводська, Металургів, Метробудівників та Вокзальна. Протяжність лінії, що працює зараз, – 7,8 км. Під час повітряної тривоги метро працює як укриття.

Читайте також:

Українська

Автор: