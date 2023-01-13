Будівництво призупинили у лютому: як зараз виглядають майбутні станції метро у Дніпрі (ФОТО)

Але з лютого 2022 року роботи довелося призупинити.
Як зараз виглядають недобудовані станції метро, показали в КП “Дніпровський метрополітен”.
Нагадаємо, у Дніпрі будують три нові станції: «Театральна», «Центральна» та «Музейна».
Коли саме їх відкриють – поки точно невідомо.
Тут можна ознайомитися, як будуть виглядати майбутні станції метро.
Зазначимо, зараз у місті функціонують шість станцій підземки: Покровська, Проспект Свободи, Заводська, Металургів, Метробудівників та Вокзальна. Протяжність лінії, що працює зараз, – 7,8 км. Під час повітряної тривоги метро працює як укриття.
Читайте також:
Автор:
В історії з чоловіком, який розгромив кав'ярню в центрі Дніпра,…
Банки у Дніпрі не завжди можуть прийняти долари на обмін.…
Переважно цей гриб можна знайти з березня до листопаду.
У Верходніпровську 64-річна жінка перекинула гасову лампу та отримала опіки