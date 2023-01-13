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  • Будівництво призупинили у лютому: як зараз виглядають майбутні станції метро у Дніпрі (ФОТО)

Будівництво призупинили у лютому: як зараз виглядають майбутні станції метро у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 15:45
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До початку повномасштабного вторгнення рф у Дніпрі активно будували нову гілку метро.

Новости Днепра про Будівництво призупинили у лютому: як зараз виглядають майбутні станції метро у Дніпрі (ФОТО)

Але з лютого 2022 року роботи довелося призупинити.

Як зараз виглядають недобудовані станції метро, показали в КП “Дніпровський метрополітен”.

Новости Днепра про Будівництво призупинили у лютому: як зараз виглядають майбутні станції метро у Дніпрі (ФОТО)

Новости Днепра про Будівництво призупинили у лютому: як зараз виглядають майбутні станції метро у Дніпрі (ФОТО)

Новости Днепра про Будівництво призупинили у лютому: як зараз виглядають майбутні станції метро у Дніпрі (ФОТО)

Нагадаємо, у Дніпрі будують три нові станції: «Театральна», «Центральна» та «Музейна». 

Новости Днепра про Будівництво призупинили у лютому: як зараз виглядають майбутні станції метро у Дніпрі (ФОТО)

Новости Днепра про Будівництво призупинили у лютому: як зараз виглядають майбутні станції метро у Дніпрі (ФОТО)

Коли саме їх відкриють – поки точно невідомо.

Новости Днепра про Будівництво призупинили у лютому: як зараз виглядають майбутні станції метро у Дніпрі (ФОТО)

Новости Днепра про Будівництво призупинили у лютому: як зараз виглядають майбутні станції метро у Дніпрі (ФОТО)

Тут можна ознайомитися, як будуть виглядати майбутні станції метро.

Зазначимо, зараз у місті функціонують шість станцій підземки: Покровська, Проспект Свободи, Заводська, Металургів, Метробудівників та Вокзальна. Протяжність лінії, що працює зараз, – 7,8 км. Під час повітряної тривоги метро працює як укриття.

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Новости Днепра про Будівництво призупинили у лютому: як зараз виглядають майбутні станції метро у Дніпрі (ФОТО)Українська

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