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Омбудсмен рассказал, имеют ли право представители ТЦК задерживать людей и проверять документы

Сегодня 15:24
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Представители ТЦК не имеют права задерживать людей, требовать и забирать у них документы.

Новости Днепра про Омбудсмен рассказал, имеют ли право представители ТЦК задерживать людей и проверять документы

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью NV.

Он отметил, что у работников военкоматов нет прав на подобные действия против гражданского населения.

Основной вопрос, поднимаемый гражданами Украины, — это несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет, — отметил омбудсмен.

По его словам, проверять документы должны представители Нацполиции, ГПСУ и Нацгвардии, но «отнюдь не военные».

Лубинец добавил, что его возмущают случаи, когда работники ТЦК применяют к украинцам физическую силу, и отметил: относительно таких и подобных инцидентов открыты уголовные производства.

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