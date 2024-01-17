Омбудсмен розповів, чи мають право представники ТЦК затримувати людей та перевіряти документи

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю NV.
Він наголосив, що у працівників військкоматів немає прав на подібні дії проти цивільного населення.
Основне питання, яке порушують громадяни України, – це невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає, – зазначив омбудсмен.
За його словами, перевіряти документи повинні представники Нацполіції, ДПСУ і Нацгвардії, але “аж ніяк не військові”.
Лубінець додав, що його обурюють випадки, коли працівники ТЦК застосовують до українців фізичну силу, та зазначив: стосовно таких та подібних інцидентів відкриті кримінальні провадження.
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