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  • Омбудсмен розповів, чи мають право представники ТЦК затримувати людей та перевіряти документи

Омбудсмен розповів, чи мають право представники ТЦК затримувати людей та перевіряти документи

Сьогодні 15:24
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Представники ТЦК не мають права насильно затримувати людей, вимагати та забирати у них документи.

Новости Днепра про Омбудсмен розповів, чи мають право представники ТЦК затримувати людей та перевіряти документи

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю NV.

Він наголосив, що у працівників військкоматів немає прав на подібні дії проти цивільного населення.

Основне питання, яке порушують громадяни України, – це невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає, – зазначив омбудсмен.

За його словами, перевіряти документи повинні представники Нацполіції, ДПСУ і Нацгвардії, але “аж ніяк не військові”.

Лубінець додав, що його обурюють випадки, коли працівники ТЦК застосовують до українців фізичну силу, та зазначив: стосовно таких та подібних інцидентів відкриті кримінальні провадження.

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Новости Днепра про Омбудсмен розповів, чи мають право представники ТЦК затримувати людей та перевіряти документиУкраїнська

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