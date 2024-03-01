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Огромный взрыв: саперы ГСЧС показали уничтожение якорной речной мины

Сегодня 11:40
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Увидели подозрительный предмет - звоните "101"!

Новости Днепра про Огромный взрыв: саперы ГСЧС показали уничтожение якорной речной мины

Вчера на одном из пляжей Одессы местные жители обнаружили взрывоопасный предмет. Они сразу позвонили на линию «101».

На место прибыли пиротехники ГСЧС. Они идентифицировали найденный предмет как якорную речную мину.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Новости Днепра про Огромный взрыв: саперы ГСЧС показали уничтожение якорной речной мины

Сегодня боеприпас уничтожили. Как это было — смотрите на фото!

Новости Днепра про Огромный взрыв: саперы ГСЧС показали уничтожение якорной речной мины

Новости Днепра про Огромный взрыв: саперы ГСЧС показали уничтожение якорной речной мины

Новости Днепра про Огромный взрыв: саперы ГСЧС показали уничтожение якорной речной мины

Если вы заметили взрывоопасный или подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, отойдите на безопасное расстояние и позвоните «101»!

Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра обнаружили на огороде боевую часть ракеты.

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Новости Днепра про Огромный взрыв: саперы ГСЧС показали уничтожение якорной речной миныУкраїнська Новости Днепра про Огромный взрыв: саперы ГСЧС показали уничтожение якорной речной миныРусский

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