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Мешканці Дніпра виявили на городі бойову частину ракети

Сьогодні 09:23
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Небезпечну знахідку знешкодили за містом на підривному майданчику.
Новости Днепра про Мешканці Дніпра виявили на городі бойову частину ракети

Фото умовне.

Учора, 28 лютого, мешканці Дніпра виявили на своєму городі бойову частину ракети С-300. Сталося це у Новокодацькому районі на території приватного домоволодіння.

Фахівці прибули на місце та забрали небезпечну знахідку. Пізніше її знешкодили за містом на підривному майданчику.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Також надзвичайна подія сталася в Індустріальному районі. Там дніпрянин під час проведення земельних робіт виявив предмет, схожий на застарілий боєприпас АС-100 мм. Вибухонебезпечний предмет вивезли за межі міста та знищили.

Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх, а відразу телефонуйте “101” чи “102”!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в клумбі знайшли хвостовик протитанкової гранати: коментар поліції.

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра виявили на городі бойову частину ракетиУкраїнська

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