Мешканці Дніпра виявили на городі бойову частину ракети

Учора, 28 лютого, мешканці Дніпра виявили на своєму городі бойову частину ракети С-300. Сталося це у Новокодацькому районі на території приватного домоволодіння.
Фахівці прибули на місце та забрали небезпечну знахідку. Пізніше її знешкодили за містом на підривному майданчику.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Також надзвичайна подія сталася в Індустріальному районі. Там дніпрянин під час проведення земельних робіт виявив предмет, схожий на застарілий боєприпас АС-100 мм. Вибухонебезпечний предмет вивезли за межі міста та знищили.
Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх, а відразу телефонуйте “101” чи “102”!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в клумбі знайшли хвостовик протитанкової гранати: коментар поліції.
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