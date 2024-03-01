Украинский военный, который проходит реабилитацию в Днепре, рассказал об ужасах плена

В больнице Днепра восстанавливает здоровье бывший пленник.

Историю мужчины рассказал главврач одной из больниц Днепра.

50-летний Николай родом из Волынской области. В Днепре оказался после российского плена. Здесь проходит реабилитацию и ждет момента, когда сможет поехать домой и побывать в родных краях.

В плену мужчина провел 610 суток. Все эти дни мечтал не умереть.

Николай рассказал, что служить ушел добровольцем. В одном из боев под Красным Лиманом попал в плен.

Воспоминания воина пересказывает врач:

Увидел своими глазами настоящие русские бараки, в которых находилось до тысячи человек в одном помещении. Камеры, где не было глотка свежего воздуха, где ели стоя. Каша, хлеб и кусочек сельди привели к дистрофии, похудел на 35 кг. И каждый день страх и мысли за троих детишек, семью и Украину, – рассказывает медик.

Николай прошел пять русских лагерей, подобных концентрационным, о которых читал в книгах.

Плен подорвал здоровье Николая. От долгого стояния развилась атрофия нижних конечностей. Мужчина вспоминает, что падал на пол и получал резиновой палкой по ребрам.

Были страхи, что семья, мир и Украина уже никогда не вернутся. В эти минуты очень хотелось умереть. Когда ели стоя, слушал издевательство и бесчеловечное поведение зомбированных, жестоких надзирателей, заставлявших учить отвратительные русские стихи. Вернулся. Признался, что сегодня впервые улыбнулся, ожидая семью в больнице, – написал в соцсетях врач.

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