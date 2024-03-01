Величезний вибух: сапери ДСНС показали знищення якірної річкової міни

Побачили підозрілий предмет - телефонуйте "101"!

Учора на одному з пляжів Одеси місцеві мешканці виявили вибухонебезпечний предмет. Вони відразу зателефонували на лінію “101”.

На місце прибули піротехніки ДСНС. Вони ідентифікували знайдений предмет як якірну річкову міну.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Сьогодні боєприпас знищили. Як це було – дивіться на фото!

Якщо ви помітили вибухонебезпечний або підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, відійдіть на безпечну відстань та зателефонуйте “101”!

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Дніпра виявили на городі бойову частину ракети.

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