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  • Величезний вибух: сапери ДСНС показали знищення якірної річкової міни

Величезний вибух: сапери ДСНС показали знищення якірної річкової міни

Сьогодні 11:40
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Побачили підозрілий предмет - телефонуйте "101"!

Новости Днепра про Величезний вибух: сапери ДСНС показали знищення якірної річкової міни

Учора на одному з пляжів Одеси місцеві мешканці виявили вибухонебезпечний предмет. Вони відразу зателефонували на лінію “101”.

На місце прибули піротехніки ДСНС. Вони ідентифікували знайдений предмет як якірну річкову міну.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Новости Днепра про Величезний вибух: сапери ДСНС показали знищення якірної річкової міни

Сьогодні боєприпас знищили. Як це було – дивіться на фото!

Новости Днепра про Величезний вибух: сапери ДСНС показали знищення якірної річкової міни

Новости Днепра про Величезний вибух: сапери ДСНС показали знищення якірної річкової міни

Новости Днепра про Величезний вибух: сапери ДСНС показали знищення якірної річкової міни

Якщо ви помітили вибухонебезпечний або підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, відійдіть на безпечну відстань та зателефонуйте “101”!

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці Дніпра виявили на городі бойову частину ракети.

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Новости Днепра про Величезний вибух: сапери ДСНС показали знищення якірної річкової міниУкраїнська

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